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Омбудсмен рассказал о результатах проверки в детдомах в Челябинской области
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Омбудсмен рассказал о результатах проверки в детдомах в Челябинской области 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА "Новый День"
ЧЕЛЯБИНСК, 22 мар — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области в ходе проверок, проведенных после выявления фактов насилия в одном из интернатов, не выявил массовых и грубых нарушений прав несовершеннолетних в детских домах региона, сообщила пресс-служба омбудсмена.
Ранее в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в детском учреждении. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвинение в совершении преступлений предъявлено 51-летнему местному жителю. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.
Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Ириной Буториной и ее сотрудниками проводились выездные проверки центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также социально-реабилитационных центров и социальных приютов.
По данным пресс-службы омбудсмена, в области функционирует более 70 учреждений указанного профиля, в них проживают и воспитываются более 2,5 тысячи детей.
"С 25 февраля по 2 марта проведены проверочные мероприятия более чем в 30 учреждениях… Важно, что в ходе посещения и проверок учреждений не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей. Вместе с тем уже намечены мероприятия по улучшению проводимой работы с детьми, в том числе и межведомственного характера", — цитирует пресс-служба слова Буториной.
Она уточнила, что несколько индивидуальных вопросов по оказанию помощи детям, воспитывающимся в детских домах, взяла на личный контроль для оказания всесторонней помощи.
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