«Аллочка зря очки сняла»: Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах

В Сети появилось много комментариев относительно внешности Аллы Пугачевой , пришедшей голосовать вместе со своим молодым супругом Максимом Галкиным . Интернет-пользователи высмеяли Примадонну, сделав на фото множество коллажей и фотожаб.

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок в Звенигороде , где их и сфотографировали. На снимке запечатлены юморист, смотрящий в экран смартфона, и сидящая возле стола Примадонна. На Максиме расстегнутое черное пальто, на Алле — светлые джинсы, белая спортивная кофта с капюшоном и розовая куртка по типу толстовки. Изюминкой фото стало выражение лица Пугачевой, смотрящей в камеру.

Пользователи Сети не смогли оставить без внимания и комментариев фотографию. «Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева», — определил настроение подписчик Twitter. «Аллочка зря очки сняла», — высказал мнение другой пользователь. А еще комментаторы предположили, что Примадонна и Галкин «чет приуныли», да и вообще «все мы сегодня немного Алла Борисовна».

Нашлись умельцы, кто добавил подписи прямо в фото. Так, якобы у Пугачевой спросили год рождения. Над головой певицы подписали непечатное слово, которое та будто бы подумала, а Галкину приписали ответ: «Ща на Википедии гляну». Судя по фотожабам, которые в огромном количестве распространились в Сети, людей изрядно повеселило это изображение.