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«Аллочка зря очки сняла»: Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах
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«Аллочка зря очки сняла»: Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру
В Сети появилось много комментариев относительно внешности Аллы Пугачевой, пришедшей голосовать вместе со своим молодым супругом Максимом Галкиным. Интернет-пользователи высмеяли Примадонну, сделав на фото множество коллажей и фотожаб.
Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок в Звенигороде, где их и сфотографировали. На снимке запечатлены юморист, смотрящий в экран смартфона, и сидящая возле стола Примадонна. На Максиме расстегнутое черное пальто, на Алле — светлые джинсы, белая спортивная кофта с капюшоном и розовая куртка по типу толстовки. Изюминкой фото стало выражение лица Пугачевой, смотрящей в камеру.
Пользователи Сети не смогли оставить без внимания и комментариев фотографию. «Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева», — определил настроение подписчик Twitter. «Аллочка зря очки сняла», — высказал мнение другой пользователь. А еще комментаторы предположили, что Примадонна и Галкин «чет приуныли», да и вообще «все мы сегодня немного Алла Борисовна».
Нашлись умельцы, кто добавил подписи прямо в фото. Так, якобы у Пугачевой спросили год рождения. Над головой певицы подписали непечатное слово, которое та будто бы подумала, а Галкину приписали ответ: «Ща на Википедии гляну». Судя по фотожабам, которые в огромном количестве распространились в Сети, людей изрядно повеселило это изображение.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на участок №697 в спорткомплексе «Звезда» города Звенигорода. Чтобы проголосовать поближе к дому, артисты, зарегистрированные в Москве, но уже много лет живущие в деревне Грязь, заранее взяли открепительные удостоверения в отделении многофункционального центра.
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