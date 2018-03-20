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В Курганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды
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В Курганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА "Новый День"
В Курганской области сотрудники СУЭНКО устранили последствия стихии на сетях менее чем за сутки, к вечеру понедельника, 19 марта, в домах местных жителей восстановили электроснабжение. Об этом сообщает URA.RU. Отключения были вызваны непогодой. Большая часть пришлась на Шатровский, Каргапольский и Белозерский районы.
Кроме того, частично обесточенными оказались дома в Далматовском, Шадринском, Лебяжьевском, Притобольном, Щучанском, Шумихинском и Кетовском районах.
В работах участвовали 238 человек. Также было задействовано 89 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Курганской области создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды.
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