В Курганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

Курганской области сотрудники СУЭНКО устранили последствия стихии на сетях менее чем за сутки, к вечеру понедельника, 19 марта, в домах местных жителей восстановили электроснабжение. Об этом сообщает URA.RU. Отключения были вызваны непогодой. Большая часть пришлась на Шатровский, Каргапольский и Белозерский районы.

Кроме того, частично обесточенными оказались дома в Далматовском, Шадринском , Лебяжьевском, Притобольном, Щучанском, Шумихинском и Кетовском районах.

В работах участвовали 238 человек. Также было задействовано 89 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Курганской области создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды.