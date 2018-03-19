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Электроснабжение в домах 12 тыс. жителей Курганской области восстановлено
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Электроснабжение в домах 12 тыс. жителей Курганской области восстановлено 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Уральский меридиан
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено во всех районах Курганской области, где ранее без света оставались более 12 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Сибирско-Уральской энергетичской компании (СУЭНКО).
"К 19:00 (17:00 мск) 19 марта были запитаны последние потребители, остававшиеся без электроэнергии в Шадринском и Белозерском районах, это порядка 1 тыс. человек", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что отключения электроэнергии, вызванные порывистым ветром и сильными снегопадами, в Курганской области начались ночью 19 марта. Наибольшее количество отключений пришлось на Шатровский, Каргапольский и Белозерский районы. Также частично были обесточены потребители Далматовского, Шадринского, Лебяжьевского, Притобольного, Щучанского, Шумихинского, Кетовского районов.
"В ликвидации последствий стихии на сетях участвовала 81 аварийно-восстановительная бригада СУЭНКО в 238 человек, было задействовано 89 единиц техники. Оперативные бригады СУЭНКО продолжают дежурство в штатном режиме", — добавили в пресс-службе.
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