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Доктис объявляет об интеграции с сервисами РЖД и Газпрома
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Доктис объявляет об интеграции с сервисами РЖД и Газпрома 

Доктис 7 часов назад
Многофункциональный медицинской портал Doctis.ru договорился об эксклюзивном сотрудничестве с компанией «Нобилис» по предоставлению телемедицинских услуг для клиентов ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и ПАО «Газпром».
Стратегическое партнерство «Доктис» и компании «Нобилис» позволит внедрить новейшие технологические сервисы в сфере телемедицины на федеральном уровне. В рамках соглашения возможности платформы «Доктис» — дистанционные консультации врачей, интеллектуальный подбор медицинских услуг, медицинских учреждений и специалистов — будут интегрированы с сервисами медицинского профосмотра, предоставляемыми «Нобилис» для РЖД и «Газпрома».
Комментирует генеральный директор ООО «Диджитал медикэл оперейшнс» (платформа «Доктис») Игорь Ворновицкий: «Сегодня мы можем заявить о том, что „Доктис“ встал на новые рельсы: интеграция с технологическими решениями „Газпрома“ и „РЖД“ открывает для телемедицины новые рынки и новые направления. Эксклюзивное стратегическое партнерство с „Нобилис“ позволит использовать нашу платформу для медицинского профосмотра 1 000 клиентов компании „Газпром“ и более 5 000 клиентов РДЖ. Главное, мы делаем еще один шаг в решении нашей ключевой задачи — предоставлять медицинские услуги в каждый дом и в самые удаленные уголки России. Мы стремимся к тому, чтобы качественная медицина стала доступной для широких слоев населения вне зависимости от уровня достатка».
О телемедицинской платформе «Доктис»:
Найти все на одном сайте, сравнить медицинские услуги и учреждения и получить поддержку специалистов по любому вопросу — это главный принцип работы многофункционального онлайн-медицинского сервиса «Доктис». В каждом из разделов сайта любой посетитель может: 1) удаленно записаться ко врачу или проконсультироваться с грамотным специалистом; 2) получить качественное дородовое и послеродовое сопровождение 3) найти нужное лекарство, ближайшую аптеку или подходящее медицинское учреждение; 4) узнать о самых последних разработках — гаджетах, мобильных приложениях, оборудовании в сфере медицины; 5) получать массу полезной, а главное — объективной информации по интересующей медицинской услуге и предложению.
За счет объединения в одном ресурсе совершенно разных функциональных элементов «Доктис» позволяет сделать полезный и правильный с точки зрения личного бюджета и безопасности выбор в любой ситуации, связанной с личным здоровьем и здоровьем всех членов вашей семьи, включая детей и пожилых родственников.
Контакты для связи с представителями платформы «Доктис»: Игорь Ворновицкий, генеральный директор, тел. : +7 499 490 17 13, info@doctis.ru  Контакты для связи с компанией «Нобилис»: тел: +7 495 128 08 19, info@nobilis-tm.ru
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