Как пройти в МФЦ без очереди в Новосибирске

Сеть МФЦ (многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг «Мои документы») создавалась именно для того, чтобы сократить очереди. Центры оказывают широкий спектр услуг и стали реальным шагом вперед в обслуживании населения.

Но самыми проблемными в Новосибирске стали самые востребованные услуги — оформление документов на землю и недвижимость в Росреестре

Ситуация резко ухудшилась с августа 2017 года, после того, как закрылись офисы кадастровой палаты на прием документов. Вся нагрузка, которую раньше делили специалисты кадастровой палаты и МФЦ, легла на последних.

Причем загрузка разных МФЦ неравномерна. Например, в городе-спутнике Обь и ближайших к Новосибирску районах области работают офисы МФЦ, которые оказывают точно такие же услуги и загружены гораздо меньше.

Талоны расхватывают за час Самый популярный МФЦ в Новосибирске — головной офис на пл. Труда. Если верить отзывам в соцсетях, за талонами электронной очереди там стоят чуть ли не с 5 утра.

«В 8:36 получил талон в электронную очередь. В 11 часов не выдержал, подошел к стойке информации с вопросом: «А сколько можно ждать? Уже больше двух часов в очереди». Ответ поразил: «А это нормальное явление, у нас люди и по 9 часов сидят», — делятся впечатлениями пользователи сайте Picabu в посте «Поход в МФЦ. Новосибирск. Кратко».

Сайт Госуслуги тоже не всегда помогает: «Талонов в Росреестр к 9.00 уже нет. Раньше можно было через сайт Госуслуги записаться на три недели вперед, сейчас и такой возможности нет», — рассказывает новосибирец Константин Е.

Очереди и их продажа

Жительнице Новосибирска Дарье М. риелтор предложила купить талон в очередь в МФЦ на Зыряновской за 1500 рублей, чтобы не сидеть в очереди три часа, однако позже сообщил, что цена выросла до 3000 рублей, но и этих талонов в итоге не оказалось.

Выручило то, что квартиру Дарья покупала у старушки, которая активно симулировала плохое самочувствие.

В итоге, опасаясь, как бы ей не стало еще хуже, женщину пропустили.

Физики против юриков

Не менее драматична история Михаила Ф. : «Когда оформлял квартиру, по привычке кинулся в МФЦ на ул. Державина. Но там, как всегда, была гигантская очередь. Местная работница порекомендовала обратиться в комплекс „Мои документы“ на ул. Зыряновской. Приехал, и там толпа народу. Да еще один мужик мне сурово сказал, что „физикам“ тут сейчас не место, потому что в то время там оформлялись „юрики“ — юридические лица, значит. Я провел разведку и выяснил, что если приехать на Зыряновскую утром в субботу, то можно совершенно спокойно подать документы на свою недвижимость. Так и вышло».

Накладка с Росреестром

В Новосибирске проблемы с очередями именно в Росреестр, и возникли они в августе прошлого года после закрытия офисов кадастровой палаты.

«С 1 августа на территории НСО закрылись офисы кадастровой палаты на прием документов на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, — прокомментировала в ходе брифинга 18 августа заместитель начальника управления Росреестра по НСО Наталья Ивчатова. — Нагрузка, которая была возложена на специалистов кадастровой палаты, полностью перешла на специалистов МФЦ».

Число новостроек в Новосибирске растет, вместе с тем увеличивается нагрузка на работу Росреестра и МФЦ в части оформления документов на недвижимость. Фото Никиты Давыденко

Закрытие офисов кадастровой палаты предусмотрено мероприятиями «дорожных карт» повышения государственных услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета. В соответствии с данными мероприятиями доля услуг Росреестра, оказываемых через МФЦ, должна постоянно увеличиваться. Альтернативным способом является подача заявления на государственную регистрацию прав в электронном виде через электронные сервисы Росреестра.

Как записаться?

Для тех, кто не готов ждать в очереди даже 15 минут, во всех центрах и офисах «Мои Документы» Новосибирской области доступна предварительная запись, с помощью которой возможно самостоятельно выбрать удобное время обращения. Так пояснили VN.ru в пресс-службе областного МФЦ.

Но, к сожалению, по телефону нельзя записаться на услуги Росреестра — борьба с продажей очередей.

Записаться возможно:

— по номеру Единой справочной службы 052 (звонки с мобильного телефона оплачиваются в соответствии с тарифом оператора сотовой связи) — кроме услуг Росреестра. Это сделано, чтобы избежать торговли талонами, о которой говорилось выше;

— на официальном сайте ГАУ НСО «МФЦ» в разделе «Предварительная запись» — все услуги;

— лично при обращении в центр у администраторов зала.

Заранее смотрите график занятости центров.

С помощью сайта МФЦ можно сэкономить время и не стоять в очередях. Скриншот сайта МФЦ НСО Чтобы заявители могли оптимально спланировать свой день, на сайте доступен сервис «График загруженности филиалов». Сервис доступен во вкладке «Центры и офисы» в меню каждого центра.

Онлайн-сервис дает возможность выбирать наиболее комфортное время посещения центров с минимальным временем ожидания. С его помощью можно в реальном времени видеть количество человек в очереди в любом центре «Мои Документы», а также благоприятные дни и часы посещения центров, время средней загруженности и неблагоприятные часы.

Напомним, график работы всех центров указан на официальном сайте. В некоторые дни недели филиалы работают дольше обычного — с 8.00 до 20.00 и также по субботам.

Как борются с продажей очередей в МФЦ Все государственные и муниципальные услуги, представленные в центрах «Мои Документы» Новосибирской области, предоставляются абсолютно бесплатно. Уплате подлежит только государственная пошлина, если она предусмотрена действующим законодательством.

В случае обнаружения факта коррупции в учреждении МЦФ, либо если третье лицо предложит вам приобрести талон на прием к специалистам центра, необходимо сообщить об этом по телефону единой справочной службы 052 или на сайте «Мои документы».

— К сожалению, такие случаи есть, и мы стараемся с этим бороться, — рассказала специалист по связям с общественностью ГАУ НСО «МФЦ» Анастасия Захарова . — Например, мы закрыли предварительную запись на услуги Росреестра по номеру 052, потому что это давало возможность получить талон без подтверждения личности и идентификации заявителя, соответственно, талоном мог воспользоваться любой. Также мы ограничили действия администраторов зала по предварительной записи и усилили контроль над выдачей талонов на наших площадках.

Кстати, на официальном сайте учреждения доступен сервис «Проверить статус заявления». Благодаря этому сервису есть возможность, не выходя из дома, проверить, готовы ли документы к выдаче.

Кому положены льготы?

Согласно стандарту комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг в центрах «Мои Документы» Новосибирской области, утвержденном директором ГАУ НСО «МФЦ», администратор зала выдает талон вне очереди либо повышает приоритет талона в очереди следующим категориям граждан:

— Инвалидам 1-й и 2-й группы (по предъявлению удостоверения).

— Заявителям, пришедшим с детьми до 1,5 лет.

— Беременным женщинам на последних сроках беременности (при предъявлении обменной карты, больничного листа).

— Людям старшей возрастной группы (заявителям старше 80 лет), участникам ВОВ, труженикам тыла.