В Красноярске предлагают ужесточить правила отлова бродячих животных

Красноярске резко увеличилось число жалоб на безнадзорных собак, поэтому мэрия проводит опрос горожан, как быть с бродячими животными.

С начала года в службу 005 поступило 1710 заявок на отлов безнадзорных животных, это на 42% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом в месяц отлавливаются в среднем 73 бездомных собаки. В прошлом году этот показатель был значительно выше — в среднем 117 собак. После отлова в этом году около 83% собак выпущены в среду обитания или переданы благотворительным организациям. Однако большая часть этих животных снова оказывается на воле и продолжает беспокоить горожан.

Стоит отметить, что подрядчики могут заниматься отловом животных только по заявлению граждан, самостоятельно организованных рейдов они не имеют право проводить. Собак отлавливают гуманным способом в присутствии зоозащитников, отправляют в пунк передержки, где ветеринар решает, если животное опасно для человека, проводят эвтаназию, если здорово, его стерилизуют, ставят прививку от бешенства, чипируют и выпускают.

«Отлов бездомных животных в городе сейчас не приносит результата, который хотят видеть горожане. Поэтому предлагается внести изменения в регламент по отлову животных. В частности, позволить исполнителям отлова животных применять более эффективные приспособления для отлова и расширить возможности применения процедуры эвтаназии, если собаку не забрали из пункта передержки в течение 10 дней», — предлагают в департаменте горхозяйства.

Эти предложения встретили активное сопротивление со стороны зоозащитников. Поэтому мэрия предлагает горожанам высказать своё мнение в социальной сети «ВКонтакте».