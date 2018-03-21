Ещё
В Красноярске предлагают ужесточить правила отлова бродячих животных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске предлагают ужесточить правила отлова бродячих животных 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске резко увеличилось число жалоб на безнадзорных собак, поэтому мэрия проводит опрос горожан, как быть с бродячими животными.
С начала года в службу 005 поступило 1710 заявок на отлов безнадзорных животных, это на 42% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом в месяц отлавливаются в среднем 73 бездомных собаки. В прошлом году этот показатель был значительно выше — в среднем 117 собак. После отлова в этом году около 83% собак выпущены в среду обитания или переданы благотворительным организациям. Однако большая часть этих животных снова оказывается на воле и продолжает беспокоить горожан.
Стоит отметить, что подрядчики могут заниматься отловом животных только по заявлению граждан, самостоятельно организованных рейдов они не имеют право проводить. Собак отлавливают гуманным способом в присутствии зоозащитников, отправляют в пунк передержки, где ветеринар решает, если животное опасно для человека, проводят эвтаназию, если здорово, его стерилизуют, ставят прививку от бешенства, чипируют и выпускают.
«Отлов бездомных животных в городе сейчас не приносит результата, который хотят видеть горожане. Поэтому предлагается внести изменения в регламент по отлову животных. В частности, позволить исполнителям отлова животных применять более эффективные приспособления для отлова и расширить возможности применения процедуры эвтаназии, если собаку не забрали из пункта передержки в течение 10 дней», — предлагают в департаменте горхозяйства.
Эти предложения встретили активное сопротивление со стороны зоозащитников. Поэтому мэрия предлагает горожанам высказать своё мнение в социальной сети «ВКонтакте».
АиФ Красноярск: последние новости
Что можно и что нельзя на Страстной неделе? Центр занятости Красноярска поможет мигрантам найти работу Уже второй аквапарк пообещали Красноярску
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов587
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию304
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге8
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье60
Грудинин представил Путину свою программу142
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение