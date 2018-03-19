Ещё
Параллельное голосование: когда подсчитают голоса по проектам благоустройства Ярославля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Параллельное голосование: когда подсчитают голоса по проектам благоустройства Ярославля 

76.ru 4 часа назад
Фото: 76.ru
Пока в избирательной комиссии подводят итоги президентских выборов, в офисе проекта «Решаем вместе» разбираются с результатами другого голосования — за проекты благоустройства парков, скверов и спортивных площадок.
Подводить итоги этого голосования будут ещё несколько дней. Результаты обещают объявить в ближайшую среду.
Ярославцы выбирали по одному месту под благоустройство в каждом районе города
— До конца дня 21 марта все результаты по Ярославской области будут опубликованы, — пообещал руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин.
Были претензии и к проведению опроса. Например, в школе № 81 ещё за час до закрытия участка с урны «Решаем вместе» были сорваны пломбы, а бюллетени сотрудницы опросного пункта пересыпали в какие-то мешки.
В школе № 81 ящик вскрыли задолго до окончания работы избирательного участка
— В связи с высокой явкой и бюллетенями большого формата ящики переполнились и было принято решение пересыпать бюллетени в мешки, которые пломбировались уникальными номерами, — успокоил Евгений Чуркин. — Все бюллетени выдавались под подпись счетным комиссиям.
18 марта параллельно с голосованием за президента России ярославцы выбрали из 18 отобранных ранее 6 мест, где властям предстоит сделать благоустройство — по одному в каждом районе города.
Читайте также: с победой, Владимир Владимирович! Как проголосовала Ярославская область.
76.ru: последние новости
Мэр Ярославля прокатился на бесплатном автобусе, чтобы напомнить пассажирам о важном Мэр Ярославля прокомментировал информацию о своём переезде в Мурманск Большое достижение: Ярославль — один из главных претендентов на титул «Молодёжной столицы Европы»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»993
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие310
Путин призвал запасников на сборы99
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова25
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение