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В рейтинге глав алтайских муниципалитетов появились новые лица
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В рейтинге глав алтайских муниципалитетов появились новые лица 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Новые лица появились в рейтинге глав муниципалитетов Алтайского края, который каждый месяц составляет Политсибру.
Первое место занимает глава Барнаула Сергей Дугин — 125 упоминаний. В прошлом месяце много новостей появилось о работе градоначальника по ведению городского хозяйства: подготовка к паводку, качество питания в детских садах, интернет-голосование за объекты благоустройства.
Главе Бийска пробиться в лидеры помогла тема туркластера «Золотые ворота», а также назначение нового и.о. первого заместителя.
Новичком рейтинга стал глава Панкрушихинского района Дмитрий Васильев. Пресса писала в феврале о его назначении на должность.
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