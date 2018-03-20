В рейтинге глав алтайских муниципалитетов появились новые лица 

Новые лица появились в рейтинге глав муниципалитетов Алтайского края, который каждый месяц составляет Политсибру.
Первое место занимает глава Барнаула Сергей Дугин — 125 упоминаний. В прошлом месяце много новостей появилось о работе градоначальника по ведению городского хозяйства: подготовка к паводку, качество питания в детских садах, интернет-голосование за объекты благоустройства.
Главе Бийска пробиться в лидеры помогла тема туркластера «Золотые ворота», а также назначение нового и.о. первого заместителя.
Новичком рейтинга стал глава Панкрушихинского района Дмитрий Васильев. Пресса писала в феврале о его назначении на должность.