Петербургские спасатели вытащили упавший в Дудергофский канал велосипед ребёнка

Мама малыша с улыбкой рассказывает, что не только экстренные службы пришли им на помощь: прохожие тоже были неравнодушны и предлагали свои услуги.

Необычный инцидент произошёл днём 18 марта в Красносельском районе Петербурга. Мальчик случайно отправил на лёд свой велосипед на Дудергофском канале. Мама мальчика решила призвать на помощь спасателей. К большому удивлению петербурженки, сотрудники МЧС не только откликнулись на её просьбу, но и «спасли» велосипед, достав его со льда и торжественно вернув мальчику.

По словам матери ребёнка, в спасательной операции участвовали не только сотрудники МЧС, но и простые прохожие. Мужчина, который гулял со своим внуком поблизости, недолго думая сходил в хозяйственный магазин и приобрёл верёвку, которая помогла спасателям выудить транспортное средство на берег.