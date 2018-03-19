В Красноярске начали ремонтировать самые глубокие ямы на дорогах

По традиции, после схода снега дороги в Красноярске превратились в полосу препятствий. Автомобилисты уже начали жаловаться на ямы, которые сложно объехать.

Как уверяют в мэрии, сейчас коммунальщики ведут объезд всех городских магистралей с целью выявления и устранения повреждений проезжей части. В выходные в городе уже начали заделывать крупные ямы и выбоины. Работа проделана на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», а также на улице Вавилова. Кроме того, в целях сохранности дорожного покрытия, на время весенней распутицы на дорогах города вводится ограничение на движение большегрузного транспорта. В этом году оно начнёт действовать с 16 апреля.

Кстати, больше всего претензий у горожан к качеству ремонта дорог. В прошлом году было много жалоб по поводу укладки асфальта прямо в лужи. Однако дорожники считают, что, если провести мероприятия по отводу воды и осушению поврежденного участка, работы проводить разрешается.