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В Красноярске начали ремонтировать самые глубокие ямы на дорогах
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В Красноярске начали ремонтировать самые глубокие ямы на дорогах 

АиФ Красноярск 7 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
По традиции, после схода снега дороги в Красноярске превратились в полосу препятствий. Автомобилисты уже начали жаловаться на ямы, которые сложно объехать.
Как уверяют в мэрии, сейчас коммунальщики ведут объезд всех городских магистралей с целью выявления и устранения повреждений проезжей части. В выходные в городе уже начали заделывать крупные ямы и выбоины. Работа проделана на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», а также на улице Вавилова. Кроме того, в целях сохранности дорожного покрытия, на время весенней распутицы на дорогах города вводится ограничение на движение большегрузного транспорта. В этом году оно начнёт действовать с 16 апреля.
Кстати, больше всего претензий у горожан к качеству ремонта дорог. В прошлом году было много жалоб по поводу укладки асфальта прямо в лужи. Однако дорожники считают, что, если провести мероприятия по отводу воды и осушению поврежденного участка, работы проводить разрешается.
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