Пропавшую без вести женщину искали в Уфе трое суток

Днем 19 марта в Уфе завершились поиски 39-летней Залии Садыковой. Женщина сама вышла на связь с родными и рассказала, где находится. Волонтеры официально свернули поиски пропавшей.

— Залия позвонила с чужого номера маме и в слезах сказала, что она в травматологии в больнице. В объяснение не вдавалась, что случилось мы пока не знаем, — рассказала подруга женщины. — Сейчас семья переживает, что она могла стать жертвой преступников, и ее обокрали.

Залия Садыкова пропала 16 марта. Женщина вышла из дома, взяв с собой сумку с телефоном и паспортом, а обратно не вернулась. Родные написали заявление в полицию. Волонтеры-поисковики разместили ориентировки с приметами пропавшей.