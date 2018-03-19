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Пропавшую без вести женщину искали в Уфе трое суток
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Пропавшую без вести женщину искали в Уфе трое суток 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Днем 19 марта в Уфе завершились поиски 39-летней Залии Садыковой. Женщина сама вышла на связь с родными и рассказала, где находится. Волонтеры официально свернули поиски пропавшей.
— Залия позвонила с чужого номера маме и в слезах сказала, что она в травматологии в больнице. В объяснение не вдавалась, что случилось мы пока не знаем, — рассказала подруга женщины. — Сейчас семья переживает, что она могла стать жертвой преступников, и ее обокрали.
Залия Садыкова пропала 16 марта. Женщина вышла из дома, взяв с собой сумку с телефоном и паспортом, а обратно не вернулась. Родные написали заявление в полицию. Волонтеры-поисковики разместили ориентировки с приметами пропавшей.
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