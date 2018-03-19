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СМИ: Минсельхоз разработал предложения по развитию сельского хозяйства на ближайшие 8 лет
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СМИ: Минсельхоз разработал предложения по развитию сельского хозяйства на ближайшие 8 лет 

RT на русском 5 часов назад
Минсельхоз по поручению правительства России разработал предложения, которые должны помочь простимулировать развитие сельского хозяйства в следующие восемь лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что акцент будет сделан на молочном скотоводстве. Через семь лет министерство планирует нарастить производство молока на 1,3 млн тонн. Таким образом к 2025 году Россия должна будет достичь показателя в 32,4 млн тонн.
При этом отмечается, что ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявлял, что нехватка собственного молока в стране составляет 25%, поэтому стране необходимо нарастить объём производства минимум до 40 млн тонн, однако эксперты сомневаются в возможности достижения подобных объёмов производства за столь короткий срок.
Ранее НСН сообщала, что в Союзе потребителей оценили новые ГОСТы для четырёх продуктов.
RT на русском: последние новости
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