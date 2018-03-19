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Лекцию по орфографии в Иркутске прочитает главред портала «Грамота.ру»
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Лекцию по орфографии в Иркутске прочитает главред портала «Грамота.ру» 

АиФ Иркутск 18 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов прочтет в Иркутске публичную лекцию «Русская орфография в 20 и 21 веке: реформы и перспективы». Об этом сообщают организаторы акции «Тотальный диктант».
Владимир Пахомов прибудет в Иркутск в рамках автопробега из Новосибирска во Владивосток, который стал столицей акции в 2018 году. Лекцию Пахомов прочтет 26 в Институте филологии иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ по адресу: Ленина, 8. Начало в 19:00. Вход на лекцию свободный, однако при себе необходимо иметь паспорт.
Кроме того, участники автопробега проведут в Сквере им. Кирова мероприятие, в котором смогут поучаствовать горожане и вместе создать кусочек текста, который затем станет частью общего рассказа.
Напомним, Тотальный диктант пройдет в России 14 апреля.
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