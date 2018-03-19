Лекцию по орфографии в Иркутске прочитает главред портала «Грамота.ру»

Главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов прочтет в Иркутске публичную лекцию «Русская орфография в 20 и 21 веке: реформы и перспективы». Об этом сообщают организаторы акции «Тотальный диктант».

Владимир Пахомов прибудет в Иркутск в рамках автопробега из Новосибирска во Владивосток , который стал столицей акции в 2018 году. Лекцию Пахомов прочтет 26 в Институте филологии иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ по адресу: Ленина, 8. Начало в 19:00. Вход на лекцию свободный, однако при себе необходимо иметь паспорт.

Кроме того, участники автопробега проведут в Сквере им. Кирова мероприятие, в котором смогут поучаствовать горожане и вместе создать кусочек текста, который затем станет частью общего рассказа.