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Иван Валентик: «В Ярославской области о лесе заботятся по-настоящему»
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Иван Валентик: «В Ярославской области о лесе заботятся по-настоящему» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Успехи Ярославской области в легализации оборота древесины, борьбе с незаконными рубками, лесовосстановлении были высоко оценены заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Валентиком. Вчера он провел в Ярославле совещание с участием представителей субъектов Центрального федерального округа.
— Мы являемся обладателями уникального богатства — российского леса. И очень важно, что в Ярославской области о нем заботятся по-настоящему, — сказал Иван Валентик. — Самое главное — Правительству Ярославской области удалось справиться с незаконными рубками. Это одна из серьезных проблем лесного хозяйства всей страны. И пока в регионах ситуации разные.
В ходе работы была отмечена результативность работы Правительства Ярославской области по всем направлениям. Опыт региона рекомендован для использования в субъектах ЦФО.
Как отметил на совещании председатель Правительства Дмитрий Степаненко, удалось полностью прекратить вырубки в промышленных объемах. За прошлый год Ярославская область заняла первое место в ЦФО по результатам снижения количества незаконных рубок. Объем лесовосстановления был впервые доведен до объема вырубок.
— За год нам удалось сократить в четыре раза объем незаконных рубок, а объем ущерба от них — почти в пять раз. Важно, что эта задача была решена путем взаимодействия с правоохранительными органами и нашими лесоарендаторами, — сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.
В рамках совещания за достигнутые результаты работы в 2017 году и личный вклад в решение задач по рациональному использованию, сохранению и приумножению лесных богатств России ведомственным знаком был награжден директор Угличского лесничества Сергей Иванов. Почетные грамоты Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик вручил директору Пошехонского лесничества Николаю Титову и директору Борисоглебского лесничества Анатолию Шевеню.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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