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В Metro Exodus задействуют технологию трассировки лучей от NVIDIA
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В Metro Exodus задействуют технологию трассировки лучей от NVIDIA 

DTF.RU 22 часа назад
Фото: DTF.RU
Разработчики пообещали поделиться демонстрацией геймплея в ближайшее время.
По заявлению сотрудников студии 4A Games, в Metro Exodus будет задействована технология трассировки лучей в реальном времени (RTX), над которой NVIDIA работает совместно с Microsoft.
На прошедшей конференции GDC 2018, разработчики показали демо игры с использованием технологии. В ближайшее время они представят видео игрокам.
NVIDIA также сообщила, что c системой RTX уже работают Electronic Arts, Epic Games, Remedy и Unity.
В сети уже доступны некоторые ролики с применением технологии трассировки лучей. В рамках своей презентации на GDC 2018 Epic Games продемонстрировали возможности системы RTX на примере штурмовиков из «Звёздных войн».
Трассировка лучей позволяет создавать реалистичные отражения на трехмерных моделях и тем самым добиваться иллюзии более мягкого освещения.
Релиз Metro Exodus запланирован на осень. Игра выйдет на PS4, Xbox One и ПК.
#технологии #metro #игры
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