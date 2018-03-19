NVIDIA анонсировала технологию трассировки лучей RTX

Компания NVIDIA рассказала о технологии трассировки лучей RTX, которая позволит сделать изображение в играх намного более реалистичным. Новые функции будут работать с использованием API DirectX Raytracing (DXR) и позволят разработчикам игр создавать эффекты для теней, света и отражения.

RTX будет работать только на новых видеокартах — Volta или тех, что выйдут ещё позже. Таким образом, сейчас технологию поддерживает только Titan V. Скорее всего, дело здесь не только в маркетинге и продвижении новых графических процессоров, но и в тензорных ядрах, которые могут ускорять расчёты трассировки лучей.

По словам представителей NVIDIA, технология трассировки лучей стала результатом разработки графических алгоритмов и архитектуры GPU за последние 10 лет. RTX будут поддерживать движки Unreal Engine, Unity и Frostbite, а использовать её в своих играх намерены такие разработчики, как EA Games, Remedy и 4A Games.