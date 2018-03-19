Ещё
NVIDIA анонсировала технологию трассировки лучей RTX
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NVIDIA анонсировала технологию трассировки лучей RTX 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания NVIDIA рассказала о технологии трассировки лучей RTX, которая позволит сделать изображение в играх намного более реалистичным. Новые функции будут работать с использованием API DirectX Raytracing (DXR) и позволят разработчикам игр создавать эффекты для теней, света и отражения.
RTX будет работать только на новых видеокартах — Volta или тех, что выйдут ещё позже. Таким образом, сейчас технологию поддерживает только Titan V. Скорее всего, дело здесь не только в маркетинге и продвижении новых графических процессоров, но и в тензорных ядрах, которые могут ускорять расчёты трассировки лучей.
По словам представителей NVIDIA, технология трассировки лучей стала результатом разработки графических алгоритмов и архитектуры GPU за последние 10 лет. RTX будут поддерживать движки Unreal Engine, Unity и Frostbite, а использовать её в своих играх намерены такие разработчики, как EA Games, Remedy и 4A Games.
Игромания.ру: последние новости
XPrize обещает 10 миллионов долларов за создание робота-аватара Игроки EVE в честь Стивена Хокинга осветили всю галактику Casio возродит игровой калькулятор MG-880
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина488
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»165
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение