Как на самом деле выглядит Metro Exodus?

На конференции GDC 2018 студия 4A Games рассказала, что в новой части постапокалиптического шутера Metro: Exodus будет использоваться технология NVIDIA RTX. Metro: Exodus — первая игра, которая будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.

В качестве технической демонстрации разработчики сняли ролик непосредственно в игре. И мы можем рассмотреть реальные игровые кадры одной из локаций.

Над технологией трассировки лучей в реальном времени NVIDIA трудилась более 10 лет. С помощью RTX при построении трёхмерных моделей отслеживаются траектории распространения света. Когда луч пересекается с каким-то объектом, запускается проверка его свойств и рассчитывается точный цвет каждого пикселя. Благодаря этому сцены должны выглядеть максимально реалистично. Ранее подобная технология применялась для создания спецэффектов в кино, а использовать её в играх не позволяли высокие системные требования. Но необходимый уровень производительности обеспечат видеокарты NVIDIA на базе графической архитектуры нового поколения Volta.

Об использовании NVIDIA RTX также заявили другие разработчики и создатели игровых движков: Epic Games, EA, Unity и Remedy. Некоторые из них представили собственные технические ролики.

Metro: Exodus планируется выпустить осенью 2018 года на PC, PS4 и Xbox One.