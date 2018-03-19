Ещё
Минтранс ужесточит контроль за качеством авиатоплива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Минтранс ужесточит контроль за качеством авиатоплива 

Мир24 2 часа назад
Фото: Усолье.Инфо
Авиакеросин в России снова будут контролировать централизованно. Соответствующую процедуру Министерство транспорта собирается зафиксировать в новых правилах обслуживания самолетов в аэропортах, сообщает «Российская газета». При этом в ведомстве будут ориентироваться на требования, которые предъявляет к топливообеспечению Международная организация гражданской авиации (ИКАО). По данным газеты «Известия», контроль будет возложен на госорганы.
«Это важное звено в системе обеспечения безопасности полетов. Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться», — отметили в пресс-службе Росавиации.
«МИР 24» напоминает, что вопросы относительно контроля авиакеросина стали возникать после 2015 года, когда был изменен Воздушный кодекс. Документ изменили, чтобы простимулировать развитие воздушных гаваней, для чего отменили сертификацию аэропортов и аэропортовых видов деятельности. В результате получилось, и сертификацию авиакеросина тоже отменили. С аэропортов сняли обязанность контролировать заправку самолета и иметь лабораторию для контроля качества авиатоплива. Контролировать топливо пришлось самим перевозчикам, что стало для них дополнительной нагрузкой.
Теперь Росавиация намерена вернуть сертификацию аэропортам.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
То тюлень проголосует, то олень: курьезы и казусы выборов ПАСЕ признала нехватку денег после отказа России платить взнос Жительница Твери родила на избирательном участке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»955
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие296
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось14
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова22
ЕС поддержал наказание России183
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение