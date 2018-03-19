Минтранс ужесточит контроль за качеством авиатоплива

Авиакеросин в России снова будут контролировать централизованно. Соответствующую процедуру Министерство транспорта собирается зафиксировать в новых правилах обслуживания самолетов в аэропортах, сообщает « Российская газета ». При этом в ведомстве будут ориентироваться на требования, которые предъявляет к топливообеспечению Международная организация гражданской авиации (ИКАО). По данным газеты «Известия», контроль будет возложен на госорганы.

«Это важное звено в системе обеспечения безопасности полетов. Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться», — отметили в пресс-службе Росавиации

«МИР 24» напоминает, что вопросы относительно контроля авиакеросина стали возникать после 2015 года, когда был изменен Воздушный кодекс. Документ изменили, чтобы простимулировать развитие воздушных гаваней, для чего отменили сертификацию аэропортов и аэропортовых видов деятельности. В результате получилось, и сертификацию авиакеросина тоже отменили. С аэропортов сняли обязанность контролировать заправку самолета и иметь лабораторию для контроля качества авиатоплива. Контролировать топливо пришлось самим перевозчикам, что стало для них дополнительной нагрузкой.

Теперь Росавиация намерена вернуть сертификацию аэропортам.

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