Без света останутся несколько десятков домов во Владивостоке во вторник 

Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 27 марта. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Нейбута ул. 45 Толстого ул. 50 Первомайский район
Никифорова ул. 43, 45, 47, 49, 51 Строительная 3-я ул. 13, 15, 17, 19 Первореченский район
Ильичева ул. 16 Постышева ул. 45 Советский район
Воровского ул. 46 Ключ 4-й ул. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 9, 18, 16, 14, 25, 98 Курчатова (ст. Спутник) ул. 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9 Рокоссовского ул. 1, 10, 10/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 4, 6, 7, 8, 9 Русская ул. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 Тимирязева ул. 10, 6, 8 Успенского ул. 78 Фрунзенский район
Алеутская ул. 11 Морская 1-я ул. 12, 2 Посьетская ул. 28Б Трудовой пер. 4