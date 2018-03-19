Производители алюминия отмечают увеличение спроса на выпускаемую продукцию

Участники мероприятия отметили, что показатели их деятельности по итогам прошлого года не являются максимально возможными. Профильные предприятия рассчитывают, что спрос на алюминиевую продукцию будет стабильно увеличиваться. Среди перспективных направлений развития отрасли представители ассоциации, в частности, обращали внимание на возможность отмены ограничений на использование алюминия в сфере пищевой упаковки.

В рамках мероприятий по развитию отрасли отечественные производители алюминия намерены наладить более эффективное сотрудничество с федеральными и местными властями, повысить качество реализуемой продукции и расширить ее ассортимент.