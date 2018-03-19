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Производители алюминия отмечают увеличение спроса на выпускаемую продукцию
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Производители алюминия отмечают увеличение спроса на выпускаемую продукцию 

ИнформУпак 1 час назад
Участники мероприятия отметили, что показатели их деятельности по итогам прошлого года не являются максимально возможными. Профильные предприятия рассчитывают, что спрос на алюминиевую продукцию будет стабильно увеличиваться. Среди перспективных направлений развития отрасли представители ассоциации, в частности, обращали внимание на возможность отмены ограничений на использование алюминия в сфере пищевой упаковки.
В рамках мероприятий по развитию отрасли отечественные производители алюминия намерены наладить более эффективное сотрудничество с федеральными и местными властями, повысить качество реализуемой продукции и расширить ее ассортимент.
Руководитель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко подчеркнул, что российские компании обладают значительным потенциалом для дальнейшего развития и готовы достойно представлять себя на внутреннем и внешнем рынке.
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