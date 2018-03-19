Вопросы губернатору Воробьеву перед отставкой

Вопрос первый: об отравляющих жизнь полигонах

Подмосковные свалки — сегодня, пожалуй, самая народная проблема из всех прочих в Московской области . Именно свалки стали причинами предвыборных протестных митингов в Клину и других городах, куда сверх всяких норм свозят отходы из Москвы и области. А все из-за того, что губернатор Подмосковья закрыл больше 20 подмосковных полигонов, не открыв при этом ни одного. В результате мусор, который должен был развозиться по теперь уже закрытым свалкам, начал поступать на оставшиеся полигоны, но в запредельных количествах. Вспыхнули локальные экологические катастрофы, против которых жители Московской области и выходят на акции протеста, перекрывая въезд на свалки большегрузным самосвалам. Отсюда и возникает вопрос — в угоду каких олигархических групп в регионе создается дефицит полигонов твердых бытовых отходов и зачем это нужно губернатору?

Вопрос второй: о монополизации строительного рынка

Безусловно, одним из наиважнейших вопросов, которые возникают к губернатору Подмосковья, является его аффилированность с, пожалуй, крупнейшим застройщиком Московской области — сообществом компаний «Самолет». Сложная система связей и цепочка посредников, владеющих огромным числом мелких и крупных компаний, объединенных названием «Самолет», ведет к брату главы Подмосковья и в сингапурско-кипрские офшоры. Надо ли говорить, что с 2013 года, едва Андрей Воробьев занял свой пост, бизнес у «самолетов» пошел вверх. В регионе под началом областного правительства был организован градостроительный комитет, который завязал на себе все разрешительно-лицензионные функции по выделению земель и вводу зданий в эксплуатацию. С тех пор разорился не один десяток застройщиков, а те, кто остался на рынке, испытывают невероятные трудности на стадии получения земли под строительство и при вводе домов в эксплуатацию. В Подмосковье выросли целые города долгостроев, дольщики которых в отчаянии, оказавшись без жилья и без денег, устраивают голодовки и пикетируют областное правительство. Нет таких проблем только в «Самолете». Андрей Юрьевич, почему?

Вопрос третий: о финансовых дырах

Бюджет Московской области должен увеличиться до 1 трлн руб., заявил исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 февраля 2013 года. Тогда бюджет Подмосковья находился на отметке 289 миллиардов рублей, а дефицит составлял 15 млрд Прошло пять лет. Сегодня бюджет региона составляет 399 млрд, а дефицит вырос более чем вдвое — до 37 млрд Андрей Юрьевич, куда делись почти 600 млрд?

Вопрос четвертый: о коммунальном засилье МосОблЕИРЦ

В кабинетах чиновников коммунального хозяйства Подмосковья сегодня ждут своего рассмотрения тысячи жалоб местных жителей на действия единого оператора расчетов за услуги ЖКХ. Спрут, окутавший коммунальное хозяйство региона — МосОблЕИРЦ. Он концентрирует и прокручивает через банк «Россия» Юрия Ковальчука десятки миллиардов рублей ежегодно, задерживает на своих счетах все финансовые потоки Подмосковья и завышает размеры коммунальных платежей для жителей области. МосОблЕИРЦ, по мнению аналитиков, «имеет явные признаки недобросовестного поведения на грани преступного сговора», берет на себя не предусмотренные законом функции, пользуясь тем, что в составе его учредителей правительство Воробьева. Скажите, Андрей Юрьевич, почему на ваше детище в судах региона копятся сотни исков от управляющих компаний и кто получает прибыль от прокрутки денег на счетах банка Россия

Вопрос пятый: о роскоши и средствах передвижения

Данные сайта Zakupki.gov.ru свидетельствуют, что на автомобильное обслуживание губернатора и правительства Московской области тратится более 1 млрд рублей ежегодно. Только за 2015 год было заключено два государственных контракта: один — на сумму 400 млн 189 тыс. 284 р., второй — на 690 млн 301 тыс. 415 р. Эти два конкурса стоили льгот половине пенсионеров Московской области. Сюда не включены траты на аренду вертолетов, на которых летают губернатор и члены правительства. Аналогичные затраты в 2014 году составили 2 млрд рублей. Вы полюбили небо и оторвались от земли, Андрей Юрьевич?

Вопрос шестой: о пользе родственных связей