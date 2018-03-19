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В Ставрополье могут создать полимерный кластер
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В Ставрополье могут создать полимерный кластер 

ИнформУпак 1 час назад
По мнению министра, новый кластер положит начало цепочке предприятий по производству полимерных изделии и другой продукции.
Виталий Хоценко также указал на то, что сельскохозяйственное машиностроение края имеет мощности для образования кластера. По словам министра, 35% всех плугов, выпущенных в России, произведены в Ставрополье.
Кроме того, ставропольское научно-производственное объединение «Эском», специализирующееся на фармацевтической продукции, планирует вместе с партнерскими компаниями локализовать выпуск упаковки, создав фармацевтический кластер.
По мнению Виталия Хоценко, предприятия, объединяясь в кластеры, получают более широкий доступ к современным технологиям, а также уменьшают транзакционные затраты и увеличивают количество рабочих мест, что в итоге идет на благо всему краю.
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