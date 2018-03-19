В Ставрополье могут создать полимерный кластер

По мнению министра, новый кластер положит начало цепочке предприятий по производству полимерных изделии и другой продукции.

Виталий Хоценко также указал на то, что сельскохозяйственное машиностроение края имеет мощности для образования кластера. По словам министра, 35% всех плугов, выпущенных в России , произведены в Ставрополье

Кроме того, ставропольское научно-производственное объединение «Эском», специализирующееся на фармацевтической продукции, планирует вместе с партнерскими компаниями локализовать выпуск упаковки, создав фармацевтический кластер.

По мнению Виталия Хоценко, предприятия, объединяясь в кластеры, получают более широкий доступ к современным технологиям, а также уменьшают транзакционные затраты и увеличивают количество рабочих мест, что в итоге идет на благо всему краю.