Жители Волгограда своими руками прокладывают дорогу на кладбище

В поселке Горьковском Советского района Волгограда местные жители вынуждены который год собственными силами чинить дорогу на кладбище. Чтобы ритуальные машины не валились в глубокие ямы, волгоградцы своими руками закладывают выбоины кирпичом и щебнем.

О дороге на улице Степной в поселке Горьковском V1.ru уже рассказывал год назад. Тогда талые воды стали причиной глубокого провала на проезжей части кладбища, а местные жители перестали замалчивать проблему. Спустя год выяснилось, что из этой проблемы в Горьковском до сих пор не сумели выбраться.

— За этот год ситуация только ухудшилась, — рассказали V1.ru местные жители. — Чиновники так и не приняли никаких мер по ремонту дороги. Всё прошедшее лето местные жители своими силами, как могли, пытались хоть как-то заделывать ямы: битым кирпичом, землей, щебнем и другими подручными средствами.

Несмотря на все приложенные прошлым летом усилия, после таяния снега старые ямы п оказались на своих прежних местах.

— Все пришло в ещё более ужасающее состояние. Дамба пруда, сама улица Степная полностью, на всём протяжении покрыта гигантскими ямами. Ритуальные машины по пути на кладбище проваливаются так, что рискуют перевернуть гроб с покойным, людям невозможно ни пройти, ни проехать, — говорят жители Горьковского.

Главные вопросы жителей Волгограда — до каких пор на эту проблему в городе будут закрывать глаза и кто ответственный за многострадальную дорогу. V1.ru переадресует этот вопрос администрации Волгограда в понедельник.