«Звучали шутки про водку в крови»

Жительница Подмосковья Алина отправилась в английскую школу-пансион на учебу, а в итоге вдали от родины нашла мужа и родила дочь. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянки о жизни в Соединенном королевстве

Я родилась и выросла в подмосковном Орехово-Зуево и до 14 лет училась там. После восьмого класса родители предложили продолжить обучение в Англии, и я радостно согласилась, совершенно не представляя, что меня ожидает.

Наш выбор пал на частную школу-пансион в 14 милях от Кембриджа. Сдав вступительные тесты по математике и английскому, которые проходят абсолютно все абитуриенты, а не только интернациональные ученики, я получила визу на срок обучения. Предварительно прошла собеседование в посольстве, хотя сейчас, насколько я знаю, беседы проходят скорее в виде исключения, а визу оформляют в визовых центрах.

Моя школа распределена по нескольким корпусам, многие здания имеют многовековую историю. К примеру, обеденный зал, где питаются все студенты и учителя, около 200 лет назад был конюшней с деревянными сводами и малюсенькими окнами, библиотека и вовсе когда-то была монастырем, а сейчас местный кафедральный собор сдает здание школе в долгосрочную аренду. Кстати, этот собор известен еще и тем, что исполнял роль Вестминстерского аббатства в фильме «Король говорит».

Найти общий язык с другими учениками на составляло проблем, хотя поначалу, конечно, было трудно понимать речь. Как любые носители языка, англичане говорят быстро, проглатывают части слов, к тому же встречаются довольно разные акценты.

Учиться было по-хорошему тяжело. Здесь тебя не будут заставлять и уговаривать, не поставят «отлично» за приличное поведение или былые заслуги — твои собственные или твоих родственников. На экзаменах все строго: в туалет студенты идут в сопровождении преподавателя, и, конечно, никаких подсказок и списываний. Зато студенты уверены, что честно заработали каждую оценку.

В школах и садах прикладывают все усилия, чтобы развить в человеке личность. У меня в школе был и театр, и бассейн, и фотостудия, десять футбольных полей и четыре теннисных корта, возможность заниматься волонтерством. Стоит проявить интерес к чему-то или желание приобрести новое хобби — тебе помогут, направят и будут мотивировать. Даже система образования выстроена таким образом, что к финальному 13 году обучения школьники сосредотачиваются всего на трех или четырех основных предметах, которые необходимы для поступления в университет.

За годы в школе, да и вообще за всю жизнь здесь я ни разу не слышала в свой адрес что-то плохое, оскорбительное. Конечно, звучали шутки про водку вместо крови и медведя с балалайкой, но все это было добродушным подшучиванием, не более.

Англичане склонны смеяться и над собой, поэтому шутят они часто и колко, что идет вразрез с нашим представлением об их чопорности и холодном характере. Еще один стереотип, бытующий у нас, что Англия — это Туманный Альбион, где постоянно идут дожди. Здесь бывает солнце и даже может быть жарко, чем пользуются местные: они загорают (и периодически обгорают), часто устраивают пикники и барбекю. За собой убирают практически все: во-первых, штраф за мусор в местах публичного пользования достаточно высокий (50-70 фунтов); во-вторых, многие поддерживают идею сохранения окружающей среды. Здесь перерабатывают пластик, стекло и другие материалы и очень развит рынок подарков, сделанных из переработанных вещей и отходов.

К подаркам и праздникам здесь, кстати, особое отношение. Самый популярный подарок — подарочный сертификат или карта. В результате это, с одной стороны, не банальный конверт с деньгами, а с другой — человек точно потратит его на то, что считает нужным. Приглашения на свадьбы, дни рождения, крестины и любое другое торжество в Англии обязательно отправят заранее. Иногда это происходит больше чем за год, и здесь это в порядке вещей: люди планируют все на пару-тройку лет вперед, включая каникулы и беременность.

Как и другие европейские страны, в Англии молодое поколение не спешит заводить семью, зато хорошо развиты медицина и уход за пожилыми людьми, из-за чего получается демографическая нестыковка.

Здесь вполне четко, хоть местами медленно и периодически довольно бюрократично работает система социальной защиты жителей. Это позволяет людям планировать почти все наперед; хотя многие могут с этим не согласиться в том, что касается медицины. В Англии существует национальный сервис здравоохранения (NHS), из-за которого многие годы спорят и политики, и обычные граждане. Местные ощущают нехватку докторов и медицинского персонала и волнуются, что после Brexit в этой сфере станет еще тяжелее.

Возможно, именно эти проблемы стали причиной того, что операцию по удалению аппендикса мне провели только на четвертый день пребывания в больнице. Хотя я допускаю, что может быть своя шкала неотложных операций, и аппендицит в нее не входит. С другой стороны, в 2016 году в королевском госпитале Винчестера появилась моя дочка, и тогда к работе сотрудников больницы не было ни одного нарекания. Они все провели оперативно, профессионально, относились ко мне дружелюбно и были готовы помочь и ответить на все вопросы новоиспеченных родителей. И да, стоит отметить, что это был обычный государственный госпиталь. Конечно, существуют куда более надежные заведения вроде элитных частных клиник в Лондоне, но они работают для узкой прослойки людей.

Большим сюрпризом для меня в свое время оказалась местная кухня: пресная и в то же время тяжелая. Один английский завтрак чего стоит! Эта еда повергает в шок многих приезжих. Возможно, поэтому, а может быть, из-за нехватки времени или от лени здесь процветает продажа полуфабрикатов, готовых блюд и всевозможные заведения с едой на вынос. При этом супермаркеты полны еды в любое время года, а многие цены сопоставимы с российскими. Мы живем на юге, в портовом городе Саугемптоне (отсюда в 1912 году отплывал печально известный «Титаник», а не из Ливерпуля , как многие думают), и всегда можем купить свежевыловленных креветок.

Многие друзья, в том числе люди семейные, удивляются, что я готовлю дома сама и не использую заранее очищенные овощи. Конечно, можно купить и нарезанные овощи — так получится быстрее, но выходит дороже и не всегда качественнее.

Россию мы летаем несколько раз в год, родители тоже нас навещают. Говорить о том, останемся мы тут или переедем, сложно. У мужа здесь работа, дочка уже ходит в детский сад. В соседнем городе учится на астрофизика мой брат, в другом городе работает в университете моя сестра. Мы видимся довольно часто, благо есть и поезда, и дороги, построенные по европейским стандартам. Люди тут не лезут в душу друг другу, предпочитая держать дистанцию и уважая личное пространство. С другой стороны, от англичан часто можно услышать приятные слова в адрес ребенка, и народ здесь намного улыбчивее. А что будет дальше — покажет время.

Больше историй о жизни россиян, переехавших в другие страны, — в сюжете «Русские за границей». Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик life@lenta-co.ru.