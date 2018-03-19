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Овсяная шелуха может стать источником этилена
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Овсяная шелуха может стать источником этилена 

ИнформУпак 2 часа назад
Сначала ученые используют метод традиционного брожения, в результате которого вырабатывается этиловый спирт, затем они получают этилен из этанола посредством каталитического процесса. Создателями технологии являются специалисты из института катализа, расположенного в Новосибирске, и ученые из бийского института проблем химико-энергетических технологий.
По данным ученых, на Сибирь приходится ощутимая доля выращиваемого в России овса, шелуха которого может послужить ценным ресурсом. Так во всем Сибирском федеральном округе вырабатывается достаточно шелухи для получения 130 тысяч тонн этилена.
Новый пусть получения этилена позволяет значительно удешевить его производство, так как затраты на возделывание овса полностью окупятся получаемой с его помощью продукцией. В настоящее время шелуха, остающаяся после обработки злака, вызывает только проблемы, так как ее трудно утилизировать: сгорая, шелуха сплавляется в плотную субстанцию и вызывает поломки печей.
Российские предприятия каждый год вырабатывают более трех с половиной миллионов тонн этилена, служащего сырьем для производства пластмасс, уксуса, автомобильных покрышек и другой продукции.
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