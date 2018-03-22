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Закон о молодежи могут принять до конца года
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Закон о молодежи могут принять до конца года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Закон о молодежи планируют доработать и принять до конца 2018 г. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания научно-экспертного совета при председателе верхней палаты парламента, посвященного реализации послания президента РФ.
«На постоянном внимании должны находится и проблемы актуальные для молодого поколения, образование, воспитание, профессиональная ориентация, доступность социальных лифтов, поддержка общественных инициатив. Эти и другие вопросы будут отражены в базовом законе о молодежи. Мы работаем в Совете Федерации над этим законом. Думаю, что до конца года постараемся его доделать и принять», — сказала В. Матвиенко.
Ранее член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Екатерина Поздеева сообщила, что в палате молодых законодателей при СФ готовы разрабатывать единый закон о молодежной политике. Также, данную инициативу поддержал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
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