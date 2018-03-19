Чеченские банды орудуют в Берлине

По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, на арену организованной преступности Берлина вышел новый игрок. В настоящее время в поле зрения органов правопорядка находятся около 250 чеченцев, входящих в различные нелегальные группировки. Эти отличающиеся особой жестокостью и цинизмом банды уже взяли под свой контроль некоторые высокодоходные сферы криминального бизнеса германской столицы, например, торговлю наркотиками.

На фоне многочисленных публикаций последних лет об орудующих в немецких крупных городах бандах это сообщение может показаться тривиальным. Но это ничего не меняет в том факте, что сейчас в лице чеченцев в криминальном мире Берлина формируется группировка, способная взять под контроль многие из его сфер.

Тот, кто захочет найти объяснение этому феномену, должен будет более комплексно подойти к проблеме, чем это делалось до сих пор, так как долгое время опасность, исходящая от чеченских банд, недооценивалась. До последнего времени чеченцы проявляли себе в первую очередь как исламисты. Кроме того, они были малозаметны на фоне больших арабских кланов, без ведома которых в Берлине уже давно не заключается ни одна сделка и насчитывающих подчас до 800 членов, что фактически лишает полицию какой-либо возможности пресекать их преступную деятельность.

Из этого политики сделали вывод, что несравненно более мелкие группировки потенциально менее опасны, что в принципе не лишено логики, но в случае с чеченцами оказалось ложным посылом, ибо их ударная сила никогда не базировалась на количественных показателях. Согласно полицейской статистике Берлина в 2016 году российские граждане составляли лишь 1,2 процентов от общего количества подозреваемых в совершении тех или иных преступлений. Сколько их них являют уроженцами Чечни , неизвестно. Для того чтобы выяснить, почему именно чеченцам удается всё более успешно заявлять о себе в криминальной среде, нужно учитывать множество факторов.

Новый тип преступников

Благодаря своему историческому опыту чеченцы обладают многими качествами, которые в мире организованной преступности приходятся весьма кстати. Еще во времена царизма этот мусульманский кавказский народ всегда отвечал на все попытки его поработить фанатичным сопротивлением. К господству Советов он до последнего момента также относился скептически. Это неприятие государственной власти не смогла изменить даже депортация всего чеченского народа, предпринятая по приказу Сталина в 1944 году.

В такой обстановке часть чеченцев выработала в себе манеру поведения, которая обеспечила этому лишенному родины народу выживание в ссылке (1944-1957), а в конце 90-х годов помогла преступникам из их среды последовательно провести изолирование своей этносоциальной системы от чужаков. В результате до сих пор чеченские сообщества — в том числе и вне криминальной сферы — не выносят свои внутренние проблемы за пределы своего круга, считают доносительство непростительным грехом, приравнивая его к бесчестию.

Тот факт, что солидарность чеченских правонарушителей ограничивается узкими рамками своей этнической группы, подтверждает и название, которое присвоила себе их самая известная группировка в Германии — Guerilla Nation Vaynakh, что можно перевести как Партизанская Нация Вайнах. Это название основывается на этнониме «вайнахи», который в чеченском языке означает «наши люди» и включает в себя и ингушей, составляющих вместе с чеченцами вайнахский этнос.

Создание этнически однородных структур

Хотя чеченские банды и сотрудничают с представителями других национальностей, значение их внутренних взаимосвязей трудно переоценить. Но при этом ложным является весьма распространенное — прежде всего в западных средствах массовой информации — мнение, что сплоченность чеченцев коренится в традиционной структуре чеченского общества, состоящего из приблизительно 155 кланов (тейпов). На самом деле эти родовые связи утратили свое первоначальное значение еще 100 лет тому назад и носят сегодня скорее морально-этический характер.

Тем не менее то, что Guerilla Nation Vaynakh представляет себя на публике так, как это делают заправские рокерские клубы, не должно оставлять никаких сомнений в том, что среднесрочной целью этой организации является создание этнически гомогенных структур, внутри которых потенциал их членов мог бы развиться в полной мере. В этой связи можно сказать, что чеченские криминальные элементы нашли в формате рокерских клубов весьма удобное средство для проворачивания своих дел.

Структурная основа насилия

Завидная пробивная способность чеченцев имеет также исторические корни. В отличие от Европы, где общество после 1945 года практически маргинализировало насилие, на Северном Кавказе оно до сих пор является легитимным средством разрешения конфликтов.

Кроме того, многовековая оборонительная борьба с центральным государством привела к тому, что склонность к насилию укоренилась в менталитете чеченцев глубже, чем у многих других народов. В комбинации с низкой лояльностью по отношению к государственным структурам, которые Россия постоянно навязывала чеченцам против их воли, у них возник тип характера, который и используют криминальные элементы.

Воры в законе оказались бессильными

Тот, кто хочет узнать, насколько боеспособно чеченское криминальное сообщество, должен бросить взгляд в недавнее прошлое России. Вследствие краха системы в 90-е годы российское государство испытывало большие проблемы с подтверждением своей монополии на насилие, благодаря чему организованная преступность расцвела пышным цветом, сея страх и ужас.

Даже печально знаменитые воры в законе, чьи организационные структуры возникли в созданных большевиками исправительно-трудовых лагерях и которые с тех пор живут по своду строгих законов, ничего не могли противопоставить чеченцам, ставшим известными тем, что они непрошенными являлись на воровские сходки и тут же открывали огонь из автоматов.

Способность чеченцев даже в небольшой группе людей генерировать невероятную криминальную энергию не в последнюю очередь является следствием того, что они способны лучше кооперировать друг с другом, чем представителей других этнических групп. Так как у них на родине существует особый кодекс поведения, который охватывает практически все аспекты жизни, им не составляет труда улаживать все свои проблемы по взаимному согласию. При этом не играет роли, что этот кодекс в принципе интерпретируется чеченцами позитивно и призван побуждать их к добродетельному поведению.

Немецкое государство не пользуется уважением

Можно сказать, что по аналогии с Россией 90-х годов чеченские криминальные элементы и Германию воспринимают как в корне слабое государство и не признают его авторитет. Но еще важнее следующее: в отличие от Москвы , которая несмотря на тяжелый кризис все же сумела вновь обрести авторитарную силу, у Берлина, кажется, пустились руки. Вместо того, чтобы решительно противостоять выходящей за все рамки преступностью, бывшее земельное правительство вплоть до 2016 года последовательно сокращало полицейский аппарат. А администрация, пришедшая на смену этому правительству, пытается компенсировать острую нехватку кадров в полиции, беря на службу каких-то сомнительных личностей.

Эту оперативную слабость заметили и чеченские банды, поставившие себе целью освободиться от арабских криминальных кланов, как ранее это сделала албанская мафия по отношению к мафии итальянской. К этому добавляется и то, что разделительные линии внутри мусульманской среды, где чеченцы уже давно задают тон, обозначены весьма слабо. При этом речь тут идет о феномене, который проявился еще в ходе Первой Чеченской войны (1994-1996), когда членам мафии удалось легко переметнуться в лагерь джихадистов.

Чечня — самый безопасный регион России

В то время как чеченские криминальные элементы в Германии стараются стать самостоятельной силой, их родина — как это ни странно — считается самым безопасным регионом России! Согласно опубликованному 25 сентября 2017 года отчету «О состоянии преступности в России» (название документа проверено) в Чечне отмечается самый низкий показатель преступности в стране. В течение года здесь на 10000 жителей зарегистрировано 17 преступлений, из них только 5 из категории тяжких. Для сравнения в Республике Тыва , находящейся на юге страны на границе с Китаем и считающейся самым криминальным регионом Российской федерации, эти показатели составляют соответственно 182 и 37.

Из-за опасной обстановки, сложившейся в Берлине в последние годы, политикам было бы неплохо понять, что чеченцы представляют собой весьма опасную, чрезвычайно решительную и боеспособную группировку. Она обладает потенциалом, развитие которого можно эффективно остановить, лишь применяя имеющееся законы со всей строгостью. Хотя с сегодняшней точки зрения трудно давать надежные прогнозы, но ясно одно, что нашему правовому государству в его попытке положить конец деятельности чеченских банд предстоят весьма серьезные испытания.

Биографическая справка об авторе

Кристиан Остхольд — эксперт по Чечне и исламизму. Его экспертиза основывается на многочисленных исследованиях на местах в Северном Кавказе. После публикации монографии о роли исламизма в чеченском сепаратизме после 1991 года Остхольд в 2017 году написал работу с подробным изложением российско-чеченского конфликта. Эта отмеченная предикатом «summa cum laude» работа выйдет в свет в 2018 году и будет посвящена отношению ислама и движения сопротивления (1757 — 1961). В качестве эксперта Остхольд часто выступает в теле— и радиопередачах и консультирует различных политических и общественных деятелей.