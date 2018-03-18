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Полтавченко выразил соболезнования после смерти политолога Островского
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Полтавченко выразил соболезнования после смерти политолога Островского 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Петербургский дневник
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Островского, отметив, что он был талантливым политологом и ярким публицистом.
Ранее сообщалось, что политолог Островский скончался 17 марта.
"Из жизни ушел человек, которого можно было назвать лицом интеллектуального Санкт-Петербурга. Блестящий ученый-историк, преподаватель, депутат законодательного собрания, талантливый политолог, журналист и общественный деятель — таким мы его знали", — говорится в тексте соболезнования на сайте администрации Санкт-Петербурга.
Губернатор отметил, что Валерий Островский был настоящим петербуржцем.
"Валерия Петровича отличали принципиальность и активная гражданская позиция. Яркий публицист, он тонко чувствовал дух времени. На протяжении многих лет он был нашим собеседником, делился мыслями о путях развития России и судьбе нашего города", — отмечает Полтавченко.
Валерий Островский родился 30 января 1947 года в Ленинграде, окончил исторический факультет ЛГПИ. С 1973 по 2005 годы работал на историческом факультете ЛГПИ (РГПУ имени А. Герцена). В 1994–1998 годах был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2005 года — доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, с 2012 года — доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ.
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