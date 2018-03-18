Ещё
Повышение ответственности министров в РФ поможет принимать взвешенные решения — «Опора»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Повышение ответственности министров в РФ поможет принимать взвешенные решения — «Опора» 

Прайм 3 часа назад
МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Более широкие полномочия и ответственность министров по национальным проектам в России помогут в новом политическом цикле своевременно принимать компетентные и взвешенные решения и проводить их в жизнь, считает глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
"Президент в послании Федеральному собранию четко сказал, что темпы роста экономики России должны быть выше среднемировых — это непростая задача. Вы знаете, что будут перезагружены 10 национальных проектов. Я с глубоким удовлетворением увидел, что один их проектов — по малому и среднему бизнесу и один из проектов — по экспорту. Кроме того, предполагается повышение производительности труда", — сказал Калинин РИА Новости.
По словам помощника главы государства Андрея Белоусова, правительство РФ подготовит 10 национальных проектов и программ по основным направлениям послания президента: пять в социальной сфере и еще пять — в области экономики, определив конкретные мероприятия, необходимые средства и министров, которые будут нести персональную ответственность за их выполнение.
"Я думаю, что впереди будет достаточно динамичная работа, поскольку в поручениях президента уже к 15 апреля по проекту МСБ администрацией президента дано задание представить комплексный план. Мы считаем, что малый и средний бизнес России может развиваться достаточно быстрыми темпами", — заявил Калинин.
По словам собеседника агентства, некоторые реформы, например, по самозанятым, долго обсуждались, откладывались. «Но если стоит такая задача, то это необходимо сделать. Это же касается экспорта, валютного контроля и так далее. Ряд правильных мер очень долго обсуждался, сейчас нужно согласовано и динамично идти вперед», — считает он.
"Я думаю, что то, что будет больше полномочий министров и с другой стороны больше будет их ответственность за конкретные результаты, будет позволять своевременно принимать компетентные и взвешенные решения и проводить их в жизнь. А результат будет в экономике один — темпы роста выше среднемировых", — заключил Калинин.
Прайм: последние новости
Две дизельные электростанции построят на Шикотане в рамках ТОР "Курилы" Антипинский НПЗ начнет производство автомобильного бензина "Ямал СПГ" начал тестировать вторую очередь завода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве181
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах46
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован43
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение