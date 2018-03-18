Стала известна дата проведения детского «Евровидения» в Минске

Преданный фанат конкурса «Евровидения» — белорусский дизайнер Максим Букас — увидел символ 16-го детского шоу в форме восходящей звезды. Именно она украсит эмблему Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018», который состоится 25 ноября в столице Беларуси . Площадкой проведения шоу станет «Минск-Арена». Об этом стало известно по информации на телеканале «Беларусь 1», который цитирует БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, представители наблюдательного совета «Евровидения» 13 февраля посетили Минск . Они высоко оценили проделанную работу Белтелерадиокомпанией по подготовке к форуму, по разработке концепции и идеи шоу. Представители наблюдательного совета посетили гостиничный комплекс «Президент-Отель», выставочный центр «БелЭкспо», который рассматривался в качестве места торжественного открытия форума, и «Минск-Арену» как одну из площадок для проведения самого песенного конкурса.

По итогам визита было определено, что в «Президент-Отеле» разместится «Евроклуб» и будут проживать делегации участников. Организатором и координатором международного детского конкурса песни «Евровидение-2018» выступает Национальная государственная телерадиокомпания как единственный в Беларуси член ЕВС.