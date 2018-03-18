Согласовать перепланировку теперь можно онлайн

Как рассказал «РГ» заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , на портале mos.ru в разделе «услуги» теперь доступен обновленный интерфейс по согласованию перепланировок. Написать заявление и прикрепить все необходимые документы там можно за 10-15 минут. Главное, чтобы у компании, составлявшей вам проект перепланировки, была электронная подпись, иначе копии документов не будут иметь юридическую силу. Сегодня, впрочем, такая подпись есть у большинства организаций.

Проще оформить перепланировку будет и жителям новостроек — им больше не нужна справка о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Кроме того, продлить разрешение на перепланировку с 14 февраля можно только один раз, но сразу на полгода.

"Раньше этот срок хотя и составлял месяц, но мог продлеваться бессчетное количество раз, — объясняет Петр Бирюков. — Новая норма упростит жизнь не только тем, кто затеял ремонт, но и их соседям. Для заявителей, кто не успел за год окончить ремонт, не нужно больше ежемесячно ходатайствовать об отсрочке. А их соседям не придется жить в условиях бесконечного ремонта, так как лицо, получившее согласование, не сможет неограниченное число раз продлевать его сроки".

Есть среди новых правил, впрочем, и дополнительные ограничения. Самое строгое из них касается самовольных работ, затрагивающих архитектурный облик дома. Если затеянная вами без разрешения перепланировка изменила цвет фасадных стен или еще как-то затронула внешний вид дома, придется возвращать все, как было — узаконить такие работы не получится. Если же вы сделали перепланировку только внутри квартиры и не нарушили никаких норм, то согласовать ее задним числом по-прежнему можно, причем также онлайн. Правда, придется заплатить штраф — для физлиц от 2 до 2,5 тысячи рублей, а для организаций — от 300 тысяч до 350 тысяч.

Кроме того, Мосжилинспекция теперь будет обследовать перепланируемые помещения на мансардах и чердаках, чтобы не допустить самозахвата общедомового пространства. Дополнительно ведомство будет проверять и протоколы общедомовых собраний, разрешающих перепланировку с использованием другого общего имущества, будь то входные группы, подъезды и т.д.

Прояснили новые правила и порядок устройства антресолей — их горожане обычно сооружают для спальных мест, детских уголков, гардеробных и других помещений. По новым правилам, антресоль должна быть только одна и не занимать более 40% площади помещения. На ней нельзя оборудовать ванные и душевые, ставить сантехнику, газовые и электрические плиты. Если эти нормы ваша задумка не нарушает, то сможете согласовать создание антресоли онлайн, как и другой вид перепланировок.

Кстати

Как рассказали «РГ» в Мосжилинспекции, в прошлом году в ведомство поступило больше 22 тысяч обращений, связанных с перепланировкой помещений. Лишь 10 тысяч из них были поданы, как того требует закон, заранее, до начала работ. А 8 тысяч касались узаконивания уже проведенной перепланировки. Еще около тысячи самовольных перепланировок жилищные инспекторы выявили после жалоб жильцов. Напомню, согласовать, в том числе и задним числом, можно лишь работы, которые не представляют угрозы для дома. В противном случае придется заново затевать ремонт, чтобы вернуть все на место.