На участках ямальцев подключают к «Госуслугам»

Айти-специалисты сегодня работают во всех муниципальных образованиях округа с момента открытия участков. Пришедшие на выборы жители и гости региона прямо на участках регистрируются на портале государственных и муниципальных услуг и подтверждают личность, узнают о возможностях, которые предоставляет сайт — и жалуются на неполадки.

Большая часть, жителей округа — более 82 процентов, по данным собеседников, — на сайте уже зарегистрированы. Примерно по тысяче человек продолжают регистрироваться еженедельно.

— Как правило, у тех, кто обращается к нам, уже есть учетная запись. Вопросы связаны либо с восстановлением паролей, либо с тем, что какой-то функционал не работает должным образом. Например, сразу несколько человек сегодня сообщили о проблемах с записью на прием к врачу: на одном из последних шагов сервис говорит пользователю, что он не прикреплен к поликлинике. Мы это зафиксировали и будем искать причину, — говорит главный консультант департамента Виктор Евстафьев, дежурящий на одном из участков. — Кроме того, консультируем людей — кто-то просто не пользуется «Госуслугами» и не знает о пользе ресурса: о том, что можно заплатить штраф со скидкой в 50 процентов, оплатить госпошлину со скидкой 30%, при постановке автомобиля на учет вся процедура займет 30-40 минут, и так далее.

Для тех немногих ямальцев, которые регистрацию пока не прошли, на некоторых из участков разместили и терминалы для доступа к сайту.

— Они весьма распространены в некоторых регионах, где надо обеспечить жителям возможность доступа к ресурсу в шаговой доступности. На Ямале же мы не видим необходимости в массовом распространении такого сервиса с учетом того, что у подавляющей части населения есть доступ к широкополосному интернету, развития сетей фиксированной и сотовой связи. Тем не менее, дали установку всем муниципальным образованиям, в том числе малым поселениям, чтобы на базе администраций они по возможности оборудовали такие пункты коллективного доступа и консультировали людей, — рассказали представители департамента.