Общественный пресс-центр в столичной гостинице «Башкирия» продолжает свою работу

С 8 утра в столичной гостинице «Башкирия» работает Общественный пресс-центр, куда также стекается вся информация о ходе голосования. Ежечасно эксперты комментируют поступившие цифры и разбирают жалобы. Работает телефон горячей линии колл-центра по общественному наблюдению. Отметим, что пресс-центр закроется только в 7 утра 19 марта.

Можно ответить однозначно, что здесь спать никто не будет. Сейчас в пресс-центре начинается все самое интересное. В течение дня перед нами отчитывались сотрудники органов госвласти о том, как проходили выборы в отдаленных местах, в СИЗО , на вокзалах и в аэропорту. Также в пресс-центр приезжали наблюдатели и эксперты из международных организаций и зарубежных стран. Они констатировали, что выборы проходят абсолютно прозрачно и без нарушений. Предлагаю послушать представителя из Мексики Рауля Торэса.

Рауль Торрэс, международный эксперт /Мексика/: «Есть электронные машины, которые считают голоса, что делает процесс быстрым и обеспечивает прозрачность. Никаких нарушений не было выявлено. Огорчила только погода».

Сегодня же здесь состоялись брифинги доверенных лиц кандидатов в Президенты. 7 из 8 представителей сообщили, что они не зафиксировали серьезных нарушений. По их мнению, выборы проходят честно и открыто. Единственный, кто заявил о нарушениях, — штаб Павла Грудинина . Свои претензии о возможных вбросах бюллетеней на трех участках в Уфе они направили в Следственный комитет . Напомним, что сегодня в Башкортостане работает колл-центр, который принимает звонки с вопросами и жалобами. И вот как они комментируют входящие звонки.

Лилия Чанышева, руководитель колл-центра: «Позвонила женщина в возрасте и пояснила, что она ходит на этот избирательный участок больше 20 лет, но ее не было в списках. При этом она увидела в списке своего соседа, которого уже нет в живых. Наши сотрудники фиксируют такие замечания и стараются реагировать на них».

Отметим, что за ходом голосования сегодня можно было следить в онлайн-режиме. Треть участков в республике была оборудована видеонаблюдением. Причем установлены видеокамеры были на самых крупных из них: это 1055 участковых комиссий, где зарегистрировано наибольшее количество избирателей.

Марат Долгоаршинных , генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» : «Нами установлены по 2 камеры в каждом из 1078 избирательных участков на территории республики Башкортостан. Все они работают в штатном режиме. Никаких крупных происшествий нет, небольшие происшествия устраняются в течение 5-10 минут».

Работа пресс-центра запланирована до завтрашнего утра. И сейчас начинается все самое интересное. Скоро начнется анализ поступивших жалоб, а в 23 часа были озвучены данные экзит-пулов — это опросы избирателей которые выходили с участков относительно их выбора.