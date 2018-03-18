Илья Крушинин: «От наблюдателей никаких серьезных замечаний не поступало»

Завершилось голосование на выборах президента РФ. Координатор общественных наблюдателей по Советскому району Самары Илья Крушинин отметил, что выборы прошли спокойно, никаких серьезных замечаний не зарегистрировано не было.

"По Советскому району выборы прошли очень спокойно, — говорит Илья Крушинин. — Существенных нарушений не было. Были мелкие — не так висело, не там стояло. Все подвинули, все исправили, никаких серьезных проблем не возникло. В Советском районе КОИБами оснащено много участков. Там уже завершен подсчет голосов. Все прошло хорошо, от наблюдателей никаких серьезных замечаний не поступало".