Вице-губернатор Гладков покидает правительство Севастополя 

«Да, действительно, я принял решение и ушел из правительства Севастополя», — подтвердил Вячеслав Гладков, воздержавшись от дальнейших комментариев.
Заместитель губернатор Вячеслав Гладков в правительстве курировал направление медиа и взаимоотношений власти с общественными организациями и ветеранским сообществом. В том числе, и во время предвыборной кампании.
Напомним, вчера при явке в 71, 44% жители Севастополя отдали в поддержу Владимира Путина 90,19% голосов.
По информации «ФедералПресс», Вячеслав Гладков собирался уйти сразу после выборов. Пресс-секретарь Григорий Буйлов не подтвердил сегодня «ФедералПресс» принятие губернатором кадрового решения.
Напомним, на прошлой неделе, оценивая итоги работы в прошлом году, губернатор Дмитрий Овсянников сказал, что «ни с кем из своих заместителей не хотел бы прощаться».
Вячеслав Гладков работает в правительстве Севастополя с 2016 года, до этого он был мэром города Заречный.
Как сообщил «ФедералПресс» источник в городском правительстве, до конца недели произойдет еще несколько оставок.
«Кресла лишатся директор департамента образования Михаил Родиков и директор департамента капитального строительства Михаил Демиденко», — сообщил источник.