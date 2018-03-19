Вице-губернатор Гладков покидает правительство Севастополя

«Да, действительно, я принял решение и ушел из правительства Севастополя », — подтвердил Вячеслав Гладков , воздержавшись от дальнейших комментариев.

Заместитель губернатор Вячеслав Гладков в правительстве курировал направление медиа и взаимоотношений власти с общественными организациями и ветеранским сообществом. В том числе, и во время предвыборной кампании.

Напомним, вчера при явке в 71, 44% жители Севастополя отдали в поддержу Владимира Путина 90,19% голосов.

По информации «ФедералПресс», Вячеслав Гладков собирался уйти сразу после выборов. Пресс-секретарь Григорий Буйлов не подтвердил сегодня «ФедералПресс» принятие губернатором кадрового решения.

Напомним, на прошлой неделе, оценивая итоги работы в прошлом году, губернатор Дмитрий Овсянников сказал, что «ни с кем из своих заместителей не хотел бы прощаться».

Вячеслав Гладков работает в правительстве Севастополя с 2016 года, до этого он был мэром города Заречный.

Как сообщил «ФедералПресс» источник в городском правительстве, до конца недели произойдет еще несколько оставок.