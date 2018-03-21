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Путь к морю в районе Куршской косы перекрыли бетонными блоками
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Путь к морю в районе Куршской косы перекрыли бетонными блоками 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Путь к морю на границе национального парка «Куршская коса» и Зеленоградска перекрыли бетонными балками, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Заграждения появились здесь не случайно: мера вынужденная, так как разрушается авандюна — защитный береговой вал.
«В этом месте после проведения ГБУ КО «Балтберегозащита» работ по замене гидротехнических сооружений здесь образовалась широкая котловина. Рыбаки используют ее для спуска лодок. Поэтому участились случаи выезда на автомобилях на побережье», — говорят в нацпарке.
Чтобы избежать дальнейшего разрушения авандюны, и было решено установить блоки.
Напомним, что ранее специалисты нацпарка «Куршская коса» высказали недовольство берегоукрепительными работами на прикорневом участке национального парка.
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