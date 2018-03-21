На детских площадках Подмосковья появятся видеокамеры

Стало известно, что до конца нынешнего года в Подмосковье в ходе благоустройства дворов детские площадки оборудуют видеокамерами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Всего же в 2018 году в Подмосковье должны благоустроить не менее 1400 дворов, и их перечень уже определен. В ходе благоустройства во дворах должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано новое освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, а также установлены контейнерные площадки для сбора.

И еще один момент — все камеры видеонаблюдения будут подключены к системе «Безопасный регион». Стартуют работы уже совсем скоро — 1 мая нынешнего года.