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На детских площадках Подмосковья появятся видеокамеры
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На детских площадках Подмосковья появятся видеокамеры 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что до конца нынешнего года в Подмосковье в ходе благоустройства дворов детские площадки оборудуют видеокамерами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
Всего же в 2018 году в Подмосковье должны благоустроить не менее 1400 дворов, и их перечень уже определен. В ходе благоустройства во дворах должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано новое освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, а также установлены контейнерные площадки для сбора.
И еще один момент — все камеры видеонаблюдения будут подключены к системе «Безопасный регион». Стартуют работы уже совсем скоро — 1 мая нынешнего года.
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