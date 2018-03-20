Более 1,4 тыс. дворов благоустроят в Подмосковье в 2018 г.

Более 1,4 тыс. дворов будет благоустроено в Московской области в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Сформирован адресный список дворовых территорий Московской области, которые будут комплексно благоустроены в 2018 г. В 2018 г. будет благоустроено не менее 1 тыс. 440 дворов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, адресные перечни благоустройства сформированы на основании народного голосования на портале «Добродел» и обращений жителей. Начало работ по благоустройству предусмотрено с 1 мая.

Согласно требованиям областного Закона «О благоустройстве», комплексное благоустройство дворовых территорий ведется по шести обязательным элементам. Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, установлены контейнерные площадки для сбора мусора, а также информационный щит для информирования жителей.

«В 2018 г., по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева , требования к комплексному благоустройству дворовых территорий были расширены. Теперь, в дополнение к шести обязательным элементам, рекомендовано также устанавливать во дворах удобные лавочки, а также урны для сбора мусора в тех местах, где это удобно для жителей. Кроме того, на новых детских игровых площадках, построенных как по губернаторской, так и по муниципальным программам, будут установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион»», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.

Программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области с 2015 г. Ежегодно приводится в порядок не менее 10% дворов, нуждающихся в благоустройстве. За три года уже выполнено комплексное благоустройство более 4 тыс. 800 дворовых территорий.