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Более 1,4 тыс. дворов благоустроят в Подмосковье в 2018 г.
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Более 1,4 тыс. дворов благоустроят в Подмосковье в 2018 г. 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Более 1,4 тыс. дворов будет благоустроено в Московской области в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
«Сформирован адресный список дворовых территорий Московской области, которые будут комплексно благоустроены в 2018 г. В 2018 г. будет благоустроено не менее 1 тыс. 440 дворов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, адресные перечни благоустройства сформированы на основании народного голосования на портале «Добродел» и обращений жителей. Начало работ по благоустройству предусмотрено с 1 мая.
Согласно требованиям областного Закона «О благоустройстве», комплексное благоустройство дворовых территорий ведется по шести обязательным элементам. Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, установлены контейнерные площадки для сбора мусора, а также информационный щит для информирования жителей.
«В 2018 г., по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, требования к комплексному благоустройству дворовых территорий были расширены. Теперь, в дополнение к шести обязательным элементам, рекомендовано также устанавливать во дворах удобные лавочки, а также урны для сбора мусора в тех местах, где это удобно для жителей. Кроме того, на новых детских игровых площадках, построенных как по губернаторской, так и по муниципальным программам, будут установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион»», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
Программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области с 2015 г. Ежегодно приводится в порядок не менее 10% дворов, нуждающихся в благоустройстве. За три года уже выполнено комплексное благоустройство более 4 тыс. 800 дворовых территорий.
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