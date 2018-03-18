Победа Кремля: как заставить людей прийти на выборы с понятным финалом

Житель Нижегородской области летит на избирательный участок на дельтаплане. Богатыри-близнецы — «двое из ларца» в кольчугах и доспехах играют возле участка в Липецке в лапту, чиж и клюшкование. Наигравшись, 19-летние добры молодцы идут голосовать с помощью новеньких электронных урн КОИБ-2017. Так сказка становится былью.

Молодожены в Татарстане решили расписаться 18 марта и из ЗАГСа отправились прямиком на избирательный участок, приведя для волеизъявления всех своих гостей. Ведь теперь можно голосовать по месту пребывания — это так удобно, рассказывают влюбленные. В Ереване россиянка пришла на выборы в свадебном платье, и, выполнив гражданский долг, поехала на венчание. Любовь и выборы, в России и за рубежом.

Чувашии 93-летний аксакал одной из деревень пришел на выборы с четырьмя поколениями семейства. Его правнучке исполнилось 18, ответственная девушка голосует впервые. Ветеран войны подчеркивает, что голосовать за будущего президента — долг каждого жителя России. Многодетная семья Потаповых из 30 человек голосует в Волгоградской области в полном составе. Да не прервется связь поколений, потому что Россия выбирает будущее.

И по необыкновенному стечению обстоятельств все эти милые или курьезные истории попадают не на страницы местных газет, а прямо на ленты трех федеральных информагентств. Отличная работа политтехнологов: истории про богатырей, аксакала и свадьбу на выборах перескажут по центральным каналам. Россияне устали от новостей о том, как бабушки на таком-то участке подрались из-за дешевой гречки. Им хочется историй, которые можно будет пересказать друзьям и знакомым. Велика вероятность, что услышав такую байку в день голосования, инертный избиратель все же дойдет до участка, даже если не собирался. Почему явка была так важна?

Главный кандидат должен победить с убедительным результатом (70%) и при высокой явке (70%) — такую задачу, как писал РБК больше года назад, обсуждали в Кремле. Обычного административного ресурса и раздачи бесплатной еды на избирательных участках уже недостаточно, так что в ход пошли все доступные креативные методы.

На информирование избирателей ежегодно выделяются немалые средства и из федерального, и из региональных бюджетов. В этом году россиян мотивировали голосовать по-новому. Трэш-ролики, гулявшие по соцсетям, угрожали тем, кто не проголосует, подселением «гея на передержке», отсутствием благосклонности женщин, повторным призывом в армию и прочими ужасами. ЦИК присылал избирателем смс о дате выборов и о том, как можно проголосовать заранее. Государственные и частные компании активно зазывали избирателей на участки, банкоматы ВТБ24 , приложение Сбербанка напоминали о дате голосования. На выборы приглашали сайты кинотеатров и аптечных сетей, реклама голосования мелькала перед полюбившимися россиянам сериалами. Сайт «Аэрофлота» напоминал, что проголосовать можно на удобном участке. Информация о выборах президента преследовала избирателя даже на чеках из магазинов вроде «Магнита» и «Спортмастера».

Большое внимание уделили и привлечению молодежи на участки, кто-то даже догадался проплатить рекламные публикации в инстаграмах российских звезд и блогеров. Но с лидерами мнений вышла осечка: судя по комментариям, явно рекламные публикации звезд эстрады с призывами пойти на выборы скорее раздражали подписчиков. Еще хуже сработали политтехнологи с серией видеоклипов на YouTube: теперь ранее популярные у молодежи блогеры просто тонут в дизлайках за «органично вплетенные» в клипы призывы голосовать 18 марта.

Явка на выборы 18 марта в большинстве регионов предварительно превышает показатели 2012 года (правда, по данным на 18:00 мск, явка по всей стране составила 60% против 65,34% в 2012 году), несмотря на призывы политика Алексея Навального голосование игнорировать. Ведь даже среди протестного электората нет единства в вопросе о том, следует ли идти на выборы. Кто-то считает поход на участок единственным шансом предотвратить кражу бюллетеня, кто-то считает любое участие в голосовании своим долгом, несмотря на возможные фальсификации. По предварительным результатам, Путин побеждает с более чем 70% голосов.

Нарушений, особенно в сравнении с выборами 2012 года и думской кампанией 2016-го, — объективно мало. Выборы выглядят легитимными, и, скорее всего, будут признаны международным сообществом или хотя бы той его частью, которая еще поддерживает дипломатические отношения с Россией. Организаторов и кураторов выборов можно поздравить: спецзадание практически выполнено.