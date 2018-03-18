«Вильярреал» вырвал победу у «Атлетико», «Сельта» сыграла вничью с «Малагой» 

Представляем результаты 29-го тура испанской Примеры.
"Вильярреал" — «Атлетико» 2:1 Голы: Гризманн (пен), 20 — 0:1, Унал, 82 — 1:1, Унал, 90 — 2:1 "Вильярреал": Асенхо, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Форнальс (Унал, 74), Родри Эрнандес, Сориано (Сансоне, 63), Тригерос, Раба (Кастильехо, 78), Бакка.
"Атлетико": Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Парти, Коке (Торрес, 85), Корреа (Витоло, 71), Гризманн (Габи, 81), Диего Коста.
Предупреждения: Форнальс (12), Гризманн (15), Альваро Гонсалес (45), Хименес (61), Родри Эрнандес (66), Бакка (67), Диего Коста (90).
Удаление: Витоло (90).
"Сельта" — «Малага» 0:0 "Сельта": Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Гомес, Браис Мендес (Радоя, 67), Лоботка, Эрнандес, Систо (Бойе, 67), Аспас, Макси Гомес.
"Малага": Роберто, Эрнандес, Торрес, Росалес, Микел, Ласен (Ресио, 80), Итурра, Чори Кастро (Лестьенн, 74), Саксесс (Кеко, 69), Ролан, Эн-Несири.