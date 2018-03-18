«Единая Россия» уже мобилизовала в Удмуртии около 90% партийцев и сторонников

«У нас, как и в целом по России , был организован проект мобилизация, в который включились все наши однопартийцы. Всего в Удмуртии 33,3 тыс. членов партии. Но в целом 91,3 тыс. жителей республики по этому проекту дали согласие прийти на избирательные участки. Если подводить итоги, кто из них пришел, то на 18:00 пришло более 90 процентов. Это те люди которые поддерживают курс президента России», — рассказал Владимир Невоструев.

По его словам, в целом, явка в этом году будет на уровне 2012 года.

«Есть территории где она выше. В целом, несмотря на снежную погоду, тем не менее, люди активно шли на участки. Сыграл свою роль и федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Более 250 тыс. жителей Удмуртии приняли в нем участие», — уточнил Невоструев.

В свою очередь спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов отметил высокий интерес к выборам в республике.

«То, что сегодня пришли и голосовали люди — мы это ощутили на избирательных участках. Очереди, были очереди на избирательных участках, чтобы проголосовать за президента государства. Это классно. Люди хотят, чтобы наше государство было стабильным, сильным и мощным», — рассказал журналистам Прасолов.