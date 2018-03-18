Флэшмоб #УчастОК может стать самой массовой интернет-акцией в день выборов

Ее цель заключалась в том, чтобы люди не только пришли отдать свой голос на выборах, но и сделали свои фото на избирательных участках и выложили их в Сеть с целью популяризации избирательного процесса.

Таиланде. Получив большой отклик, флэшмоб в итоге охватил практически всю Россию — от Чукотки и Камчатки до Псковской и Калининградской областей. А один избиратель даже запечатлел себя на избирательном участке на острове Пхукет

Наибольшую популярность акция обрела среди молодежи. Правда, в некоторых регионах страны не остались в стороне и люди старшего возраста. Безусловно, самое активное участие приняли партийный актив и сторонники «Единой России» во всех уголках России.

Данные, полученные в 17.30 по московскому времени, красноречиво свидетельствуют о том, что флэшмоб #УчастОК претендует стать самой массовой интернет-акцией в Рунете в день выборов президента.

В социальной сети «Вконтакте» избиратели выложили 41830 фото, получили 333220 лайков и 5430 комментариев. Показатели в «Инстаграме» впечатляют еще больше: 47694 фото и 1470484 лайка. В «Одноклассниках», «Фейсбуке» и «Твиттере» избиратели разместили 3230, 5321 и 19563 постов с фото соответственно. Их общее количество на 17.30 по московскому времени составило 117548.

Таким образом, #УчастОК стал по-настоящему народной акцией. Избиратели и партийцы охотно откликнулись на предложение депутатов фракции «Единой России» в Госдуме задействовать современные технологии в популяризации избирательного процесса.