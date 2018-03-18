Срок запуска бизнеса в Пекине сократится до пяти дней

Пекин, 18 марта / Синьхуа / — Пекин с целью улучшения деловой среды планирует в этом году сократить необходимый для начала ведения бизнеса срок до пяти дней, в 2017 году для запуска бизнеса в среднем требовалось 22 рабочих дня. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении правительства.

В данном сообщении, совместно опубликованном городскими ведомствами в области коммерции, налогов и общественной безопасности, утверждается, что Пекин примет меры для обеспечения выполнения регистрации бизнеса в течение пяти рабочих дней к концу этого месяца.

Для обеспечения этих процедур в столице будет развиваться система регистрации и оплаты налогов в режиме онлайн.

В Пекине сейчас насчитывается 2,1 млн предприятий, что на 47,52 проц больше чем пять лет назад. Свыше 500 тыс. из их числа являются предприятиями с технологической базой, что на 121 проц больше чем пять лет назад. —0—