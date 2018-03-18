Сотни жителей Севастополя пришли на митинг в честь воссоединения с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ , 18 марта. / ТАСС /. Сотни жителей Севастополя собрались в 20:00 мск в воскресенье у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на митинг, посвященный четырехлетию воссоединения Крымского полуострова с Россией , передает корреспондент ТАСС.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении, это произошло после февральского государственного переворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. В этом году Севастополь впервые с момента воссоединения с РФ принимает участие в выборах президента страны.

Еще до начала митинга горожане устроили импровизированный свободный микрофон, читали стихи о России, делились воспоминаниями о событиях «Крымской весны». «Возвращение Севастополя в родную гавань, туда, где он находился много веков, — это для нас большой праздник. Даже сегодня, когда смотрела кадры четырехлетней давности, у меня были те же эмоции, ничего не поменялось. Тогда было чувство тревоги, но, когда стало ясно, что Севастополь в России, мы все были просто счастливы», — сказала ТАСС жительница Севастополя Ольга.

Митинг начался с возложения венка и цветов к Вечному огню. Затем перед собравшимися выступили спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, депутат городского парламента и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников , глава комиссии по подготовке референдума о воссоединении с РФ, а впоследствии председатель севастопольского избиркома в 2014-2017 году Валерий Медведев и др.

"Сегодня для нас особенный день, в течение которого мы много раз поздравили друг друга с двойным праздником. Мы не можем забыть дня 18 марта 2014 года, и поэтому для нас это праздничный день, который навсегда останется в сердце. А сегодня также день, который в историю Севастополя вписан навсегда, — день выборов президента. Но для нас это ведь первые выборы президента РФ, в которых принимают участие севастопольцы", — сказала Алтабаева.

Завершился митинг гимном России и песней «Легендарный Севастополь», которая является официальным гимном города-героя, в исполнении оркестра Черноморского флота. Собравшиеся на митинг оба гимна спели хором.