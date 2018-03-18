Навальновцы обвинили ВолГУ в подвозе студентов к участку

Волгограде сегодня сторонники оппозиционного лидера Алексей Навального «уличили» Волгоградский государственный университет в так называемом подвозе студентов к участку, расположенному в одном из корпусов учебного учреждения. На канале волгоградского штаба Навального опубликовано видео.

Сегодня, 18 марта, в Советском районе Волгограда один из сторонников Алексея Навального снял изобличающее, по его мнению видео, на котором видно, как к корпусу «К» Волгоградского государственного университета организованно подвозят студентов. Молодой человек встречает автобус на дороге частного сектора и провожает до дверей избирательного участка № 824. Добежав до УИКа, навальновец попытался выяснить у вышедших из автобуса девушек правду. При этом волгоградец замечает, что на автобусе висит флаг ВолГУ.

— Извините, вы от ВолГУ же, да? — спрашивает активист у студенток.

— Да, — отвечает одна из них.

— А вас отмечали в списках? — продолжает сторонник Алексея Навального.

— Да. То есть нет, нет, — теряется студентка.

На этом, собственно видео обрывается.

В ВолГУ появившийся ролик уже прокомментировали для V1.ru

— Накануне выборов руководством университета было принято решение выделить автобус, который доставлял студентов из общежития до копуса «К» на избирательный участок. Сделано это исключительно для удобства молодых людей с учетом волгоградской непогоды. Такой же автобус курсировал сегодня до избирательного участка от жилого комплекса «Янтарный город». За день автобус ВолГУ совершил несколько рейсов от общежития до участка и в обратном направлении, — сообщили в пресс-службе университета.