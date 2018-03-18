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Алкогольный напиток возрастом 2000 лет найден при раскопках древней могилы в Северо-Западном Китае
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Алкогольный напиток возрастом 2000 лет найден при раскопках древней могилы в Северо-Западном Китае 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Сиань, 18 марта /Синьхуа/ — В ходе раскопок могилы периода династии Цинь /221-207 годы до н. э. / в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ археологи обнаружили бронзовый чайник с алкогольным напитком, возраст которого составляет свыше 2000 лет.
Данный чайник использовался в качестве жертвенной утвари. Вместе с другими 260 предметами он был извлечен при раскопках могил на кладбище простолюдинов периода династии Цинь. Большинство найденных предметов являются ритуальной утварью.
По словам сотрудника НИИ археологии провинции Шэньси, в запечатанном с помощью натуральных волокон чайнике было обнаружено около 300 мл алкогольного напитка.
Жидкость является прозрачной и имеет молочно-белый оттенок. Исследователи полагают, что напиток был изготовлен с помощью брожения, поскольку содержит глутаминовую кислоту.
В могилах также нашли бронзовый меч длиной 60 см. Другой важной находкой стал пластрон /брюшной щит/ черепашьего панциря с примерно десятком выбоин и выжженных отметин, являющихся указанием на то, что панцирь использовался предсказателем судьбы для гаданий. —0—
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