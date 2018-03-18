Алкогольный напиток возрастом 2000 лет найден при раскопках древней могилы в Северо-Западном Китае

Сиань, 18 марта / Синьхуа / — В ходе раскопок могилы периода династии Цинь /221-207 годы до н. э. / в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай / археологи обнаружили бронзовый чайник с алкогольным напитком, возраст которого составляет свыше 2000 лет.

Данный чайник использовался в качестве жертвенной утвари. Вместе с другими 260 предметами он был извлечен при раскопках могил на кладбище простолюдинов периода династии Цинь. Большинство найденных предметов являются ритуальной утварью.

По словам сотрудника НИИ археологии провинции Шэньси, в запечатанном с помощью натуральных волокон чайнике было обнаружено около 300 мл алкогольного напитка.

Жидкость является прозрачной и имеет молочно-белый оттенок. Исследователи полагают, что напиток был изготовлен с помощью брожения, поскольку содержит глутаминовую кислоту.

В могилах также нашли бронзовый меч длиной 60 см. Другой важной находкой стал пластрон /брюшной щит/ черепашьего панциря с примерно десятком выбоин и выжженных отметин, являющихся указанием на то, что панцирь использовался предсказателем судьбы для гаданий. —0—