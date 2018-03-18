Ещё
Виктор Кудряшов: «Я хочу поблагодарить тех, кто пришел на участки, определив будущее России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктор Кудряшов: «Я хочу поблагодарить тех, кто пришел на участки, определив будущее России» 

Волга Ньюс 4 часа назад
«Могу оценить прошедшие выборы с точки зрения обычного жителя города. Мне кажется, что кампания прошла очень хорошо, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Сегодняшний день показал, что, несмотря на идущий снег, активность людей была высокой. Побывав на нескольких избирательных участках, я увидел, что люди шли туда, как на праздник.
Было организовано большое количество сопутствующих мероприятий. В Самаре и Тольятти прошли своего рода городские референдумы. Отмечу большой интерес людей к проекту „Формирование комфортной городской среды“, координатором которого я являюсь. Люди активно откликнулись на него. И по моим оценкам, примерно половина из тех избирателей, которые пришли проголосовать за будущего лидера России, приняли участие в отборе тех общественных территорий, которые в результате рейтингового голосования будут выбраны и благоустроены в текущем году.
Считаю, что большая организационная работа вместе с гражданской ответственностью наших людей и дали такой хороший результат. Я хочу поблагодарить не только тех, кто не побоялся снега, не побоялся метели и пришел на избирательные участки, определив будущее России, но и тех, кто определил будущее своего двора, своего микрорайона, проголосовав за проекты по программе „Формирование комфортной городской среды“.
Волга Ньюс: последние новости
В регионе обработан 51% протоколов: 76,61% набирает Владимир Путин при явке в 70% Оксана Круглова: "Замечания, которые фиксируют видеонаблюдатели, в основном носят технический характер" Скончался директор самарского училища культуры и искусств Владимир Городничев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве180
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах48
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине30
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение