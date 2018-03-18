То тюлень проголосует, то олень: курьезы и казусы выборов

Выборы — мероприятие серьезное. Но, как и все в жизни, голосования не обходятся без неординарных ситуаций и курьезов. То олень на участок забежит, то бюллетени бракованными придут — и это еще самые безобидные случаи. «МИР 24» вспомнил все самое смешное из мировой практики проведения выборов.

Кандидаты от народа

Выборы нужны для прямой демократии и волеизъявления народа. Каждый сознательный гражданин должен прийти на участок и пометить понравившегося кандидата. Но что если в политиков вы не верите, а графы «против всех» в бюллетене нет? Тогда на первый план выходят самые необычные претенденты на президентское кресло или место в парламенте.

Так, с 1964 года в США избиратели активно продвигают идеального кандидата — мистера Никто (Nobody). Действительно: кто позаботится о вас и ваших семьях? Никто. Кто сделает страну снова великой? Никто. Кто победит безработицу, нищету и голод? Никто. В Америке считают, что это единственный политик, которые никогда не врет и не кормит народ обещаниями. Вариант «Никто» подрисовывают в бюллетень под всеми остальными кандидатурами. Конечно, такие голоса не засчитывают, но кампания по продвижению мистера Никто продолжается по сей день.

А вот чуть южнее, в Бразилии , однажды решили, что с муниципальным управлением наверняка справится носорог. За самку зверя по кличке Какареко на выборах в городской совет Сан-Паулу в 1959 году проголосовали более 100 тыс. человек (15% от общего количества голосовавших). Причем изначально животного даже не было в бюллетенях. Фейковые документы для голосования в количестве 200 тыс. напечатала группа студентов-шутников и раздавала их перед участками с призывом «избирайте носорога, а не осла». В результате выборы признали недействительными и не пустили носорога в городской совет.

Главный же герой наших дней, конечно, украинец Дарт Алексеевич Вейдер. Прилетевший прямиком из киновселенной «Звездных войн» политик пытался стать народным кандидатом в президенты Украины в 2014 году, однако ЦИК отказал ему в регистрации по ряду причин, в том числе потому, что Вейдер отказался снимать маску. Наверняка, представители комиссии просто не знали, что еще будучи Энакином Скайуокером он получил тяжелые травмы, поэтому не может обходиться без шлема дольше нескольких минут. После провала Дарта Алексеевича по всей Украине на выборах разных масштабов стали появляться его «клоны» — более 40 Вейдеров. Никто из них победу одержать не смог, а вот последователь оригинального Дарта, Дмитрий Палпатин, таки прошел в городской совет Одессы.

Главное — красивый лозунг

Российская политика — кладезь самых забавных, ироничных и остроумных политических лозунгов. Порой политтехнологи кандидатов выдумывают такие слоганы, что позавидуют и журналисты, и писатели.

Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков решил использовать в предвыборной агитации любовь людей к животным. Слоган его кампании: «Есть собака или кот — выбирай ЛДПР» — просто и понятно. А вот кандидат в депутаты из Южно-Сахалинска Юрий Цой решил год назад сыграть на любви россиян к советскому року. Его лозунг: «Цой жив!».

Не менее смешные слоганы появляются и в США. Например, кандидат в президенты-2012 Митт Ромни выступал с лозунгом «America needs Mitt», что созвучно с фразой «Америке нужно мясо». СМИ тогда высмеивали Ромни, утверждая, что в Америке все не настолько плохо. Отличился и Джимми Картер , который выиграл президентские выборы со слоганом «Не только арахис». Все дело в том, что кандидат на пост главы государства до политики долгое время занимался выращиванием арахиса.

Меньшие братья за право голоса

Несмотря на то, что люди — более умные млекопитающие, сумевшие придумать демократию и выборы, наши менее сознательные братья тоже хотят принимать участие во всех самых важных событиях. Вот и на избирательные участки они идут с большой охотой.

Так, 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, на участок в Улан-Удэ пришла собака с паспортом. Животное с документами в зубах запечатлели на видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям и стало вирусным. Впрочем, как отмечают местные информагентства, оказалось, что собака лишь несла паспорт своей хозяйки.

В городе Сланцы Ленинградской области двумя годами ранее «проголосовать» пришла медведица по кличке Любава. Ее привел с собой дрессировщик. Правоохранители не стали мешать мужчине с медведем и позволили ему отдать свой голос, а члены ТИК даже угостили животное конфеткой.

России в целом не прописано особых правил о нахождении животных на участках. Куда внимательнее к этому отнеслись в Великобритании . Там прописано, что собаки могут приходить на избирательные участки даже без хозяев — и наблюдать за избирательным процессом. Животных легко пускают в местные УИКи, пока они не мешают ходу голосования. Кроме того, голосовать можно приехать на лошади, а если британец не может одновременно выбирать кандидата и следить за животным — за ним присмотрит член комиссии.

Когда верх берет стихия

Любопытный случай произошел в Британии во время парламентских выборов 2005 года. По словам главы Вестминстерского совета Найджела Тонкина, на одном из УИКов начался пожар. Спасатели вовремя приехали, успели эвакуировать всех людей и потушить пламя, однако помещение пришло в негодность. Дабы не переносить важные выборы, Тонкин принял решение открыть участок в багажнике собственного автомобиля.

«С участком все просто: ты открываешь багажник автомобиля, прикрываешь его ширмой и надеешься, что не пойдет дождь», — рассказал Тонкин.

Подобная ситуация произошла с ним еще в 90-е годы. Тогда участок в школе не смог вовремя открыться, потому что сторож с единственными ключами проспал. Первые посетители также голосовали в багажнике авто.

А вот в России в 2015 году стихия дождалась окончания выборов и подсчета голосов. Вулканы на Камчатке вели себя тихо на протяжении всего избирательного периода. Лишь когда краевая комиссия объявила первые предварительные результаты, сразу из четырех вершин пошел белый дым, начала фонтанировать лава. До извержения, впрочем, дело не дошло.

… И другие несчастья

Все самые курьезные случаи на выборах, конечно, связаны с человеческим фактором. Все в той же Великобритании однажды уборщица выбросила все бюллетени, оставленные в УИКе. Женщина подумала, что это ненужные бумажки и отправила их в шредер . Центральной комиссии пришлось срочно допечатывать избирательные листы.

Во время парламентских выборов-2015 на Украине житель Винницкой области решил перекусить бюллетенем. Сначала он попытался вынести лист за пределы УИКа, что запрещено по законодательству, а когда понял, что его поймали за руку, решил съесть бумагу на месте. В целом все завершилось удачно: и голоса целы, и избиратели сыты.