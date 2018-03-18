Ещё
Жители Хорошевки встретятся с главой управы 21 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Хорошевки встретятся с главой управы 21 марта 

Управа района Хорошевский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В среду, 21 марта, состоится традиционная встреча главы управы района Хорошёвский Дмитрия Филиппова с жителями. На повестку дня вынесут вопрос о подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период.
— Во встрече примет участие глава муниципального округа, глава управы, заместители главы управы, а также представители ГБУ «Жилищник» и досуговых учреждений, — отметили в управе.
После основного доклада глава управы ответит на накопившиеся вопросы жителей.
Начало встречи в 19.00. Местом её проведения станет здание районной управы; она находится по адресу Хорошевское шоссе, д.84, корп.3. Вход свободный, предварительная запись не требуется. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
В культурном центре на Куусинена выступил бард Вадим Муравьев Переход с «Динамо» на «Петровский парк» откроют в 2018 году Педагоги из Хорошевки посетили заседание «Педагогическая мастерская»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве178
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина275
Путин получил первое поздравление с победой на выборах48
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине30
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение