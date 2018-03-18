Жители Хорошевки встретятся с главой управы 21 марта

В среду, 21 марта, состоится традиционная встреча главы управы района Хорошёвский Дмитрия Филиппова с жителями. На повестку дня вынесут вопрос о подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период.

— Во встрече примет участие глава муниципального округа, глава управы, заместители главы управы, а также представители ГБУ «Жилищник» и досуговых учреждений, — отметили в управе.

После основного доклада глава управы ответит на накопившиеся вопросы жителей.

Начало встречи в 19.00. Местом её проведения станет здание районной управы; она находится по адресу Хорошевское шоссе, д.84, корп.3. Вход свободный, предварительная запись не требуется. (то)